O illerde eğitime ara verildi! Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den 21 şehre sarı ve turuncu kod uyarısı

Bartın Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BARTIN'DA DA OKULLAR TATİL

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, okulların 1 gün tatil olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.