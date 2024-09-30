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O illerde eğitime ara verildi! Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den 21 şehre sarı ve turuncu kod uyarısı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun genelini etkisi altına aldı. Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 23:43
O illerde eğitime ara verildi! Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’den 21 şehre sarı ve turuncu kod uyarısı

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Meteorolojinin sarı ve turuncu kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji'den 21 şehre sarı ve turuncu kod uyarısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Meteoroloji'den 21 şehre sarı ve turuncu kod uyarısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kastamonu Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kastamonu Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bartın Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bartın Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BARTIN'DA DA OKULLAR TATİL
Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, okulların 1 gün tatil olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Zonguldak Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Zonguldak Valiliği açıklaması (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

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