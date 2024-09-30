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Şehit polisin 110 yaşındaki annesi vefat etti

Şırnak'ta 32 sene önce teröristlerin hain saldırısında şehit düşen polis memuru İbrahim Kundakçı'nın Osmaniye'de yaşayan 110 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:43
Şehit polisin 110 yaşındaki annesi vefat etti

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32 yıl önce Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru İbrahim Kundakçı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.
Şehidin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru İbrahim Kundakçı'nın annesi Döndü Kundakçı (İHA)Şehit polis memuru İbrahim Kundakçı'nın annesi Döndü Kundakçı (İHA)

Kadirli ilçesinde bir mahalleye adı verilen şehit polisin annesi Döndü Kundakçı'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

110 yaşındaki Döndü Kundakçı'nın cenaze töreni (İHA)110 yaşındaki Döndü Kundakçı'nın cenaze töreni (İHA)

Cenaze törenine Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Emniyet Müdürü ve aile yakınları katıldı.

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