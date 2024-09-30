Şehit polisin 110 yaşındaki annesi vefat etti

32 yıl önce Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru İbrahim Kundakçı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.
Şehidin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı hayatını kaybetti.
32 yıl önce Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru İbrahim Kundakçı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.
Şehidin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı hayatını kaybetti.
Kadirli ilçesinde bir mahalleye adı verilen şehit polisin annesi Döndü Kundakçı'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Emniyet Müdürü ve aile yakınları katıldı.