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Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 18 kişiden 5'i yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 15:35 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 15:35
Burdur Bucak’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun Kargı köyü yakınlarında meydana geldi.

Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi (DHA)Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi (DHA)

5 KİŞİ YARALANDI
İstanbul'dan Antalya'ya giden Temel B. (45) yönetimindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Bahri B.'nin (27) kullandığı 32 LT 363 plakalı TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 18 kişiden 5'i yaralandı.

Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi (DHA)Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi (DHA)

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi (DHA)Burdur Bucak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi (DHA)

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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