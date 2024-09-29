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Narin Güran cinayetinde kayıp 8 gün! Kamera kayıtlarını kim neden sildi? Amca Salim Güran...

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Savcılık talimatıyla amcaların birinin evinde bulunan kamera kayıtlarında 8 günün silindiği ortaya çıktı. Öte yandan amca Salim’in Narin kaybolduğu gün okula giderek kamera kayıtlarına baktığı, söz konusu kayıtları silmiş olabileceği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:05 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:10
Narin Güran cinayetinde kayıp 8 gün! Kamera kayıtlarını kim neden sildi? Amca Salim Güran...

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Türkiye 39 gündür 8 yaşındaki minik Narin'in katilini arıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 savcı ve 1 başsavcı tarafından yürütülen soruşturmada her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin'le ilgili savcılık talimatıyla amcalarından birinin evinde arama yapıldı ve 15 günlük kayıt yapan kameranın yalnızca 7 günlük kaydı bulundu.

8 GÜNLÜK KAYIP

Uzmanlar silindiği ihtimali üzerinde durulan 8 günlük görüntü kaydının peşine düştü.

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv) Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

TÜBİTAK'a gönderilen hard diskte 2 ile 9 Eylül tarihlerine ait kaydın olmadığı belirlendi.

Kayıp görüntüler arasında Narin'in bulunduğu 8 Eylül kayıtları da var.

Olay yeri (Takvim Foto Arşiv)Olay yeri (Takvim Foto Arşiv)

KÖYDE OLMAMASI GEREKENLER
Öte yandan incelenen kamera kayıtlarında söz konusu zaman diliminde köyde olmaması gereken farklı kişilerin de Tavşantepe Köyü'nde görüldüğü ifade edildi. Amca Salim Güran'ın ise Narin'in kaybolduğu gün okula giderek kameralara müdahale ettiği şüphesi ortaya çıktı.

Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)

EVİN HALILARI İNCELEMEDE
Habertürk'te yer alan habere göre ise alınan ifadeler ve yapılan soruşturmalarda Narin Güran'ın nerede öldürüldüğüne dair delil arayan Jandarma ekiplerinin, Arif Güran'ın evindeki halılara ve bazı materyallere incelemek üzere el koyduğu belirtildi.

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