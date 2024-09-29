Narin Güran cinayetinde kayıp 8 gün! Kamera kayıtlarını kim neden sildi? Amca Salim Güran...

KÖYDE OLMAMASI GEREKENLER Öte yandan incelenen kamera kayıtlarında söz konusu zaman diliminde köyde olmaması gereken farklı kişilerin de Tavşantepe Köyü 'nde görüldüğü ifade edildi. Amca Salim Güran 'ın ise Narin'in kaybolduğu gün okula giderek kameralara müdahale ettiği şüphesi ortaya çıktı.

Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)

EVİN HALILARI İNCELEMEDE

Habertürk'te yer alan habere göre ise alınan ifadeler ve yapılan soruşturmalarda Narin Güran'ın nerede öldürüldüğüne dair delil arayan Jandarma ekiplerinin, Arif Güran'ın evindeki halılara ve bazı materyallere incelemek üzere el koyduğu belirtildi.