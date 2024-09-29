Narin Güran cinayetinde kayıp 8 gün! Kamera kayıtlarını kim neden sildi? Amca Salim Güran...

Türkiye 39 gündür 8 yaşındaki minik Narin'in katilini arıyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 savcı ve 1 başsavcı tarafından yürütülen soruşturmada her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Türkiye 39 gündür 8 yaşındaki minik Narin'in katilini arıyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 savcı ve 1 başsavcı tarafından yürütülen soruşturmada her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin'le ilgili savcılık talimatıyla amcalarından birinin evinde arama yapıldı ve 15 günlük kayıt yapan kameranın yalnızca 7 günlük kaydı bulundu.
8 GÜNLÜK KAYIP
Uzmanlar silindiği ihtimali üzerinde durulan 8 günlük görüntü kaydının peşine düştü.
TÜBİTAK'a gönderilen hard diskte 2 ile 9 Eylül tarihlerine ait kaydın olmadığı belirlendi.
Kayıp görüntüler arasında Narin'in bulunduğu 8 Eylül kayıtları da var.
KÖYDE OLMAMASI GEREKENLER
Öte yandan incelenen kamera kayıtlarında söz konusu zaman diliminde köyde olmaması gereken farklı kişilerin de Tavşantepe Köyü'nde görüldüğü ifade edildi. Amca Salim Güran'ın ise Narin'in kaybolduğu gün okula giderek kameralara müdahale ettiği şüphesi ortaya çıktı.
EVİN HALILARI İNCELEMEDE
Habertürk'te yer alan habere göre ise alınan ifadeler ve yapılan soruşturmalarda Narin Güran'ın nerede öldürüldüğüne dair delil arayan Jandarma ekiplerinin, Arif Güran'ın evindeki halılara ve bazı materyallere incelemek üzere el koyduğu belirtildi.