Bu ayda doğan çocukların başarısı daha yüksek oluyor! Araştırma sonuçları şaşırttı

📉 Ağustos Doğumlular Akademik Başarıda Geri Kalıyor Ağustos ayında doğan çocuklar ise genellikle akademik olarak daha düşük başarı gösteriyor. Ancak bu durum, spor alanındaki başarılarıyla dengeleniyor. Araştırma sonuçlarına göre, futbol ve basketbol gibi spor dallarında öne çıkan birçok yıldız oyuncunun Ağustos doğumlu olduğu ortaya çıktı.

⚽ Ağustos Doğumlular Spor Alanında Parlıyor Spor başarılarının yanı sıra, araştırmacılar yıldız sporcuların doğum tarihlerini incelediklerinde, büyük bir kısmının Ağustos ayında dünyaya geldiğini belirledi. Bu durum, doğum ayının yalnızca akademik başarı değil, fiziksel beceriler ve sportif performans üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor.

🎓 ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'ndan Önemli Bir Açıklama ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yayınladığı rapora göre, çocukların okula başlama yaşı göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık aylarında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladığı ve bu durumun zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor.

🔍 Doğum Ayı ve Zeka İlişkisi Üzerine Yorumlar Sonuç olarak, bu araştırmalar doğum ayının sadece burçlar ve doğum günleri ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkilediğini gösteriyor. Eylül ve sonbahar aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara kıyasla daha uzun yaşadıkları ve zeka potansiyellerinin daha yüksek olduğu yönündeki bulgular, dikkat çekici bir perspektif sunuyor. Bu tarihlerde doğanlar zengin oluyor! Ayın 6sı, 15i ve 24üne dikkat! Çil çil altın... Bu tarihlerde doğanlar zengin oluyor! Ayın 6'sı, 15'i ve 24'üne dikkat! Çil çil altın...