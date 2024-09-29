HAVA DURUMU | Sis, pus, yağış! Meteoroloji’den İstanbul’a flaş uyarı!

KIRKLARELİ, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA, 32°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 26°C
Az bulutlu ve açık