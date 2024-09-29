HAVA DURUMU | Sis, pus, yağış! Meteoroloji’den İstanbul’a flaş uyarı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Hafta başından beri yazdan kalma günler yaşayan İstanbul bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, akşam saatlerinde Trakya'dan başlayacak olan yağış gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü de yağış bekleniyor. İşte detaylar...

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.