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HAVA DURUMU | Sis, pus, yağış! Meteoroloji'den İstanbul'a flaş uyarı!

“Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Hafta başından beri güneşli günler geçiren İstanbul’a yağış alarmı verildi. Saat vererek uyaran Meteoroloji İstanbul’da kaç gün yağmur yağacağını da açıkladı. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:28 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:31
HAVA DURUMU | Sis, pus, yağış! Meteoroloji’den İstanbul’a flaş uyarı!

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Hafta başından beri yazdan kalma günler yaşayan İstanbul bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, akşam saatlerinde Trakya'dan başlayacak olan yağış gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü de yağış bekleniyor. İşte detaylar...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS, 18°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 34°C

Az bulutlu ve açık

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