Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet 2025 yılı dini günler takvimi

2025 yılında üç aylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ne göre 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Üç ayların ilki olan Recep ayı bu tarihten itibaren idrak edilmeye başlanacak ve mübarek aylar, Ramazan ayı ile sona erecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in 2025 yılına ait dini günler takvimi yayımlandı ve üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Takvime göre 2025 yılı üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Bu mübarek ay, Müslümanlar için ibadetlerini ve dualarını artırdıkları önemli bir dönemdir. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar ve bu ayların her biri ayrı bir manevi değere sahiptir.