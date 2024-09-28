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Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet 2025 yılı dini günler takvimi

2025 yılına yaklaşırken Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre üç aylar, her yıl olduğu gibi Recep ayı ile başlayıp Ramazan ayı ile sona erecek. İşte 2025 yılı dini günler tarihleri!

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 09:37
Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet 2025 yılı dini günler takvimi

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2025 yılında üç aylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Üç ayların ilki olan Recep ayı bu tarihten itibaren idrak edilmeye başlanacak ve mübarek aylar, Ramazan ayı ile sona erecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in 2025 yılına ait dini günler takvimi yayımlandı ve üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Takvime göre 2025 yılı üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Bu mübarek ay, Müslümanlar için ibadetlerini ve dualarını artırdıkları önemli bir dönemdir. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar ve bu ayların her biri ayrı bir manevi değere sahiptir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar için en önemli ibadet aylarından biri olan Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve oruç ibadetine başlanacak.

2025 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Aylar Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Ayının Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

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