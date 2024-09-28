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Namaz kıldıran imama tabureli saldırı! Cami cemaati saldırganı vantilatörle dövdü | İşte o anlar...

Manisa'da bir kişi camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, camidekiler namazı bozup, saldırganı ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle dövdü. Öte yandan saldırganla ilgili gerçek ise bambaşka çıktı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:55
Namaz kıldıran imama tabureli saldırı! Cami cemaati saldırganı vantilatörle dövdü | İşte o anlar...

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, camide namaz kıldıran imama plastik tabureyle saldırırken, cami cemaati saldırgan şahsı vantilatör ve tabure darbeleriyle uzaklaştırdı.

Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu




İMAMA SALDIRI

Alaşehir Tokuçzade Camii'nde akşam namazı kıldıran cami imamı N.Y., namaz sırasında arkadan gelen M.K. (35) isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)

KOŞARAK KAÇTI

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen M.K., plastik tabure ile imam N.Y.'nin kafasına vurmaya başladı. İmam N.Y. kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, cami cemaati de vantilatör ve taburelerle saldırgan şahsa vurdu. Üzerine gelen cemaati gören M.K. koşarak camiden kaçtı.

Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları üzerinden M.K.'ya ulaşarak gözaltına aldı. M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Cami imamına saldıran saldırgan (DHA)Cami imamına saldıran saldırgan (DHA)

"ÜÇÜNCÜ REKATTA SERT VURMAYA BAŞLADI"

Olay sırasında camide olan Mehmet Cesur, saldırgan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Akşam namazı kılıyorduk, önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının ikinci rekatını kılıyorduk, hocanın arkasından biri tabure ile yavaşça vurdu. Üçüncü rekatta sert vurmaya başlayınca hoca namazı bozdu. Bizde kalkıp müdahale ettik ama kaçtı" dedi.

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