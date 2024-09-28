Namaz kıldıran imama tabureli saldırı! Cami cemaati saldırganı vantilatörle dövdü | İşte o anlar...

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, camide namaz kıldıran imama plastik tabureyle saldırırken, cami cemaati saldırgan şahsı vantilatör ve tabure darbeleriyle uzaklaştırdı.

Namaz kıldıran imama tabureli saldırı (İHA)



KOŞARAK KAÇTI



Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen M.K., plastik tabure ile imam N.Y.'nin kafasına vurmaya başladı. İmam N.Y. kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, cami cemaati de vantilatör ve taburelerle saldırgan şahsa vurdu. Üzerine gelen cemaati gören M.K. koşarak camiden kaçtı.