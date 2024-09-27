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72 yıl 110 günle tarihteki en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 27 Eylül tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki “72 yıl 110 günle tarihteki en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?” sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 23:48
72 yıl 110 günle tarihteki en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?

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Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "72 yıl 110 günle tarihteki en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

SORU:72 yıl 110 günle tarihteki en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?

A:Fransa Kralı XIV. Louis

B:Japon İmparatoru Hirohito

C:İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth

D:Kanuni Sultan Süleyman

CEVAP:A

Fansa Kralı XIV.Louis ise 1643'ten 1715'e kadar 72 yıl 110 günlük saltanatı ile tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olarak ilk sırada yer alıyor.

XIV.Louis, 4 yaşında tahta çıkarken, hükmetmeye ise 20'li yaşlarında başlamıştı.

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