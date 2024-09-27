Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "72 yıl 110 günle tarihteki en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı: