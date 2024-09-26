Adana’da yaya yolunda feci olay: Durması için el kaldırdığı araç çarptı

Adana'da Elvan Özdemir isimli bir kadın yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

YAYA YOLUNDA ARACIN DURMASI İÇİN EL KALDIRDI

İddiaya göre Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı.

Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı.