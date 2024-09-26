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Adana'da yaya yolunda feci olay: Durması için el kaldırdığı araç çarptı

Adana'da bir kadın yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracın kadına çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:47
Adana’da yaya yolunda feci olay: Durması için el kaldırdığı araç çarptı

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Adana'da Elvan Özdemir isimli bir kadın yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece meydana geldi.

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İddiaya göre Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı.

Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı.

Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

HAYATINI KAYBETTİ
Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA
Aracın kadına çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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