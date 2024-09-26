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Borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında tabancalar ve bıçaklar çekildi.

Savaş alanına dönen kavgada olay polis merkezinin önüne kadar taştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri aralarında yaralıların da bulunduğu, kavgaya karıştıkları tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)

POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE SAVAŞ



Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan 2 grup sokakta karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavga ise, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar taştı.