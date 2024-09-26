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Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı

Çanakkale'de borç alacak verecek gerekçesiyle husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Tabancaların ve bıçakların çekildiği kavga polis merkezinin önüne taştı. Olayda 6 kişi yaralanırken, ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi ise gözaltına alındı. Savaş alanını aratmayan o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:14 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:14
Çanakkale’de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı

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Borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında tabancalar ve bıçaklar çekildi.
Savaş alanına dönen kavgada olay polis merkezinin önüne kadar taştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri aralarında yaralıların da bulunduğu, kavgaya karıştıkları tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)
POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE SAVAŞ

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan 2 grup sokakta karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavga ise, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar taştı.

Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)
SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGADA 6 YARALI

Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI: KAVGAYA KARIŞANLAR TESPİT EDİLDİ

Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, yaralıların da aralarında bulunduğu kavgaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 tabancaya el konuldu.

Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

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