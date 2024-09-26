Borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında tabancalar ve bıçaklar çekildi.
Savaş alanına dönen kavgada olay polis merkezinin önüne kadar taştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri aralarında yaralıların da bulunduğu, kavgaya karıştıkları tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.
Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)
POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE SAVAŞ
Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan 2 grup sokakta karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavga ise, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar taştı.
Çanakkale'de polis merkezinin önünde kan aktı! Husumetli iki grup birbirine girdi: Savaş alanında 6 yaralı, 11 gözaltı (DHA)
SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGADA 6 YARALI
Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.