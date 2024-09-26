Serhat Akın'ın son programında söylediği sözler dikkat çekmişti. [Youtube]

"ADAM TUTTULAR BANA"

Son dönemde yorumculuk yaptıpı Sports Digitale'de dikkat çeken ifadeler kullanan Serhat Akın, kısa bir süre önce canlı yayında; "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor (Ali Koç için). Bir tek ben söylüyorum. Beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum." demişti.