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Son yayınında "Adam tuttular beni indirecekler" diyen Fenerbahçeli Serhat Akın'a silahlı saldırı!

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda da yorumculuk yapan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradığını açıklayıp ayağından vurulduğunu paylaştı.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:25 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 01:03
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı!

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Kariyerinde Fenerbahçe'de oynayıp Avrupa'da da Anderlecht forması giyen Serhat Akın, son senelerde yorumculuk yapıyordu.

Ünlü yorumcu silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Serhat Akın'ın paylaştığı fotoğraf [Serhat Akın X hesabı]Serhat Akın'ın paylaştığı fotoğraf [Serhat Akın X hesabı]

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın son programında söylediği sözler dikkat çekmişti. [Youtube]Serhat Akın'ın son programında söylediği sözler dikkat çekmişti. [Youtube]

"ADAM TUTTULAR BANA"

Son dönemde yorumculuk yaptıpı Sports Digitale'de dikkat çeken ifadeler kullanan Serhat Akın, kısa bir süre önce canlı yayında; "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor (Ali Koç için). Bir tek ben söylüyorum. Beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum." demişti.

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