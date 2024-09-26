Kariyerinde Fenerbahçe'de oynayıp Avrupa'da da Anderlecht forması giyen Serhat Akın, son senelerde yorumculuk yapıyordu.
Ünlü yorumcu silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Kariyerinde Fenerbahçe'de oynayıp Avrupa'da da Anderlecht forması giyen Serhat Akın, son senelerde yorumculuk yapıyordu.
Ünlü yorumcu silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
"ADAM TUTTULAR BANA"
Son dönemde yorumculuk yaptıpı Sports Digitale'de dikkat çeken ifadeler kullanan Serhat Akın, kısa bir süre önce canlı yayında; "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor (Ali Koç için). Bir tek ben söylüyorum. Beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum." demişti.