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Tarsus'ta korkunç kaza! Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: Ölü ve yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin önce yayaya ardından tıra çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 21:54 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 21:54
Tarsus’ta korkunç kaza! Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: Ölü ve yaralı var

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Korkunç kaza, Ankara yolu üzeri Dörtler mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tahir Döğücü idaresindeki Fiat marka 33 NFA 97 plakalı otomobil Tarsus yönüne ilerlerken, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Aliye T. (59) isimli kadına çarptı.

Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: Ölü ve yaralı var (AA)Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: Ölü ve yaralı var (AA)

OLAY YERİNE EKİPLER İNTİKAL ETTİ
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı 51 AJJ 051 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aliye Teberik de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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