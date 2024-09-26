Tarsus’ta korkunç kaza! Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: Ölü ve yaralı var

Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: Ölü ve yaralı var (AA)

OLAY YERİNE EKİPLER İNTİKAL ETTİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı 51 AJJ 051 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aliye Teberik de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.