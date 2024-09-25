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Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...

Sosyal medyada kendilerini falcı, medyum ve astrolog olarak tanıtan bazı kişiler vatandaşı “aşık etme, bağlama, hastalıktan kurtulma” vaatleriyle dolandırıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları dolandıran bu hesaplara ceza kesiyor ve “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmü gereğince bu hesaplar engelleniyor. Ancak bu hesaplar bir ad altında vurgun yaptıktan sonra başka bir isim altında yeniden faaliyet gösteriyor.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 07:23
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...

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Sosyal medyada kendilerini medyum, falcı ve astrolog olarak tanıtan kişiler, vatandaşları 'âşık etme', 'bağlama', 'iş kurma', 'para kazanma', 'hastalıktan kurtarma' gibi vaatlerle dolandırıyor. Bu kişilerin tuzağına düşen birçok vatandaş, nasıl dolandırıldıklarını internette paylaşırken, kendilerini dolandıran kişiler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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SÖZDE RAHMANİ RİTÜEL
Kendini sosyal medyada astrolog ve medyum olarak tanıtan Meryem B., "rahmani.ayetler" adını verdiği internet sayfasından gönderdiği mesajda, "rahmani ritüel" adını verdiği işlemin 2 günde etkisini göstereceğini ve işlem ücretinin 2 bin TL olduğunu yazdı. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Yaptığı işlemin kesin olarak tutacağını yazan, tutmadığı takdirde para iadesi yapacağını ileri süren Meryem B.'nin bu yöntemle her gün onlarca kişiden para topladığı kaydedildi. 'Medyum Dilan' adını kullanan bir başka kişi ise, özellikle 'âşık etme' ve 'bağlama' büyüsü ile vatandaşları tuzağına düşürüyor. İstenilen her türlü işlemi yapabileceğini söyleyerek, bunun için önce işlemin yapılacağı iki tarafın adı soyadı ve fotoğraflarını talep ederek dolandırıcılığa zemin hazırlıyor.

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"ÜZERİNİZDE BÜYÜ VAR"
Her iki kişi hakkında sosyal medyada birçok şikâyet yer alıyor. Yapılan şikâyetlerde, bu kişilerin aldıkları ilk ücretlerden sonra "Üzerinizde büyü var diyerek" insanları korkuttuğu ve sözde büyüyü kaldırmak için yüksek miktarda para talep ettikleri belirtildi. Bu yolla mağdur edilen vatandaşlardan bazılarısuç duyurusunda bulundu.

"HAYATIMIN YANLIŞINI YAPTIM"
● Mağdurlardan Ayten adlı vatandaş, "Hayatımın yanlışını yaptım ve bir anlık boşlukla dünyanın parasını kaptırdım bu adamlara. 4200 TL ile başladı, arkasından 'Çocuğunda musallat var' dedi, 36 bin aldı. Daha sonra 'Çocuk ölecek' dedi 85 bin aldı. 'Dağıldılar tutamıyorum' dedi, 121 bin aldı. En son yalan deyince tehdit edip 50 bin daha istedi" sözleriyle şikâyetini dile getirdi.

Dolandırıcı medyumlar (Sabah)Dolandırıcı medyumlar (Sabah)

● Özge isimli vatandaş ise, "Meryem B. ile Instagram hesabı üzerinden iletişime geçip işlem yaptırdım. Bakım yapıp bir sorun olmadığını, işlemin gerçekleşeceğini söyledi. 2000 lira ödedim ve yaptığı işlemle ilgili bilgi vermesini istediğimde beni engelledi" diye yazdı.

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VURGUN İFŞA OLUNCA BA ŞKA İSİMLE DEVAM EDİYORLAR
Sosyal medyada medyum, falcı ve astrolog olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çok sayıda hesap bulunuyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları dolandıran bu hesaplara ceza kesiyor ve "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmü gereğince bu hesaplar engelleniyor. Ancak bu hesaplar bir ad altında vurgun yaptıktan sonra başka bir isim altında yeniden faaliyet gösteriyor.

DİYANET UYARDI: TUZAĞA DÜŞMEYİN
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, sihir ve büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmeyin. Cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çare olarak alacağınız tıbbi desteğin yanı sıra Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarla Allah'a sığının" açıklaması yaptı.

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