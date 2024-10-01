1 EKİM İL İL HAVA DURUMU | Bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak’ta hava durumu nasıl? MGM son dakika

İstanbul 'da yağmur aralıklı ve daha çok Anadolu yakasında Şile, Sancaktepe, Çekmeköy tarafında etkili olacak. Hissedilen sıcaklık yine 16-17 derece. Ankara'da yağmur aralıklı hava soğudu sıcaklık 14 derece. İzmir güneşli ama rüzgar serin esiyor, sıcaklık 25 derece. Bursa bazı saatlerde yağmurlu, 20 derece. Antalya'da sıcaklık 29 dereceye indi, hava açık.

(Takvim Foto Arşiv) HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

20 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu, Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Sivas, Van, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.