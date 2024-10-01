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1 EKİM İL İL HAVA DURUMU | Bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta hava durumu nasıl? MGM son dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için il il hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağış etkisini sürdürecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 06:12 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:03
1 EKİM İL İL HAVA DURUMU | Bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak’ta hava durumu nasıl? MGM son dakika

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı.

İstanbul'da yağmur aralıklı ve daha çok Anadolu yakasında Şile, Sancaktepe, Çekmeköy tarafında etkili olacak. Hissedilen sıcaklık yine 16-17 derece. Ankara'da yağmur aralıklı hava soğudu sıcaklık 14 derece. İzmir güneşli ama rüzgar serin esiyor, sıcaklık 25 derece. Bursa bazı saatlerde yağmurlu, 20 derece. Antalya'da sıcaklık 29 dereceye indi, hava açık.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

20 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI
Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu, Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Sivas, Van, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vatandaşlardan sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara'da yağış daha çok Kocaeli, Sakarya bölümünü etkiliyor. Trakya kesiminde güneş ara ara görülebilecek. Hissedilen sıcaklık Kocaeli'de 15, Çanakkale'de 18 derece. Bölgede cumaya doğru sıcaklık 5-6 derece artacak.

İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Kayseri kesiminde aralıklı yağmur var. Sıcaklık düştü. Konya 19, Eskişehir 16, Kayseri 18, Sivas 21 derece. Çarşamba yağış, çok az noktada bekleniyor

Ege'de hava güneşli ama rüzgar serin esiyor. Denizli 25, Manisa ve Muğla 26, Kütahya 15, Bodrum 27 derece. Perşembe ve Cuma hava daha sıcak olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Akdeniz'de de rüzgar serin eserken hissedilen sıcaklık azalıyor. Mersin, Adana, K. Maraş tarafında iç kesimlerde yağış var. Adana 29, Hatay 27, K.Maraş 26, Isparta 23 dereceye gerileyecek.

Karadeniz'de Bartın ve Zonguldak'ta hem fırtına, hem de şiddetli yağış olacağından tedbirli olunmalı. Karayelin hızı saatte 90 km'yi bulacak. Bölgenin tamamı yağışlı, düzce, Karabük, Kastamonu, Rize, Artvin tarafında da su baskını riski var. Bolu 15, Kastamonu 19, Samsun 25, Trabzon 23 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars, Bingöl boyunca yer yer şiddetli sağanak yağmur ve yıldırım riski var. Erzurum 18, Malatya 20 derece. Güneydoğu'da bulutlanıyor, kısım kısım yağmur etkili. Gaziantep 27, Diyarbakır 29 derece.

DOĞU ANADOLU'DA 3 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgede fırtına beklendiği belirtilerek, "Bölge genelinde (Iğdır, Kars, Ağrı) rüzgarın bugün güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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