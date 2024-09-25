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Kocaeli’nde su seviyesi yüzde 30’a düştü! Yuvacık Barajı'nda tehlike çanları çalıyor: Sapanca Gölü'nden takviyeye devam

Kocaeli’nin önemli su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar geriledi. Yağışların henüz az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle baraj seviyesi hızla düşerken, Sapanca Gölü’nden haziran ayı itibarıyla başlayan su takviyesinin devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:25 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 15:25
Kocaeli’nde su seviyesi yüzde 30’a düştü! Yuvacık Barajı’nda tehlike çanları çalıyor: Sapanca Gölü’nden takviyeye devam

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a geriledi. Kocaeli'nin önemli ölçüde su ihtiyacını karşılayan baraj, yağışların azlığı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile oldukça etkilendi.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor.

Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA)Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA)

DOLULUK ORANI DÜŞTÜ TEHLİKE SİNYALLERİ BAŞLADI

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 30 dolulukla 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yılın eylül ayında doluluk, yüzde 53 ile 27 milyon 30 bin metreküp olarak ölçülmüştü.

Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA)Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA)

YAĞIŞ AZ, SICAKLIK YÜKSEK

Yağışların azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle baraj seviyesi hızla düşerken, Sapanca Gölü'nden haziran ayı itibarıyla başlayan su takviyesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü su seviyesinin hızla düşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Su kaynaklarımızı korumak için her damlanın değerini bilelim. Tasarrufla geleceğimizi güvence altına alalım" ifadelerine yer verdi.

Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA)Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA)

YUVACIK'TAN SONRA NAMAZGAH BARAJI'DA TEHLİKEDE

İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan, toplam 22 milyon 590 bin kapasiteli Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi bugün itibarıyla 12 milyon 50 bin metreküp suyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

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