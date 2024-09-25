Kocaeli’nde su seviyesi yüzde 30’a düştü! Yuvacık Barajı’nda tehlike çanları çalıyor: Sapanca Gölü’nden takviyeye devam

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a geriledi. Kocaeli'nin önemli ölçüde su ihtiyacını karşılayan baraj, yağışların azlığı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile oldukça etkilendi.



Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor.

Kocaeli'nde su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 30’a kadar düştü (DHA) DOLULUK ORANI DÜŞTÜ TEHLİKE SİNYALLERİ BAŞLADI Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 30 dolulukla 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yılın eylül ayında doluluk, yüzde 53 ile 27 milyon 30 bin metreküp olarak ölçülmüştü.