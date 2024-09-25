Havalar ne zaman soğuyacak? 2024 kış ne zaman, hangi tarihte gelecek?

Ege Bölgesi
Ege Bölgesi, kışın etkilerini diğer bölgelere göre biraz daha geç hissedecek. İzmir, Aydın gibi sahil kesimlerinde soğuk hava dalgaları Kasım ayının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayacak. İç kesimlerde ise sıcaklık düşüşü daha erken, Ekim ayının sonlarından itibaren hissedilebilir. Yağışların ise Aralık ayı ile birlikte bölge genelinde yoğunlaşması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu'da kış mevsiminin etkileri, Ekim ayının son haftasından itibaren kendini göstermeye başlayacak. Ankara, Konya ve Eskişehir gibi şehirlerde soğuk hava dalgalarının etkili olması, hatta gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Kasım ayında ise bölgede kış tam anlamıyla hâkim olacak ve ilk kar yağışları da görülebilir.
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi'nde, yağışlı havalar Kasım ayı başından itibaren etkili olmaya başlayacak. Zonguldak'tan Artvin'e kadar tüm kıyı hattında kuvvetli yağmurlar beklenirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışları görülebilir. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve özellikle Kasım ayı boyunca sert hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kış, Kasım ayının başlarında tam anlamıyla başlamış olacak. Özellikle Erzurum, Kars, Van gibi şehirlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Güneydoğu'da soğuk hava ile birlikte yağmurlar görülecek. Bu bölgelerde kış şartları, diğer bölgelere kıyasla daha erken ve daha sert şekilde hissedilecek.