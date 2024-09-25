Havalar ne zaman soğuyacak? 2024 kış ne zaman, hangi tarihte gelecek?

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi, kışın etkilerini diğer bölgelere göre biraz daha geç hissedecek. İzmir, Aydın gibi sahil kesimlerinde soğuk hava dalgaları Kasım ayının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayacak. İç kesimlerde ise sıcaklık düşüşü daha erken, Ekim ayının sonlarından itibaren hissedilebilir. Yağışların ise Aralık ayı ile birlikte bölge genelinde yoğunlaşması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da kış mevsiminin etkileri, Ekim ayının son haftasından itibaren kendini göstermeye başlayacak. Ankara, Konya ve Eskişehir gibi şehirlerde soğuk hava dalgalarının etkili olması, hatta gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Kasım ayında ise bölgede kış tam anlamıyla hâkim olacak ve ilk kar yağışları da görülebilir.