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Havalar ne zaman soğuyacak? 2024 kış ne zaman, hangi tarihte gelecek?

Türkiye genelinde soğuk hava dalgalarının etkisini hissettireceği kış mevsimi, 2024 yılında beklenenden daha erken başlayabilir. Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi Ekim ayının sonlarına doğru hız kazanacak. Kasım ayı itibarıyla ise yurdun büyük bir kısmında soğuk ve yağışlı günler kapıda. Peki, 2024 kışı hangi bölgelerde nasıl etkili olacak? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 16:39
Havalar ne zaman soğuyacak? 2024 kış ne zaman, hangi tarihte gelecek?

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Kış mevsiminin yaklaştığını hissetmeye başladığımız şu günlerde, meteoroloji uzmanları Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ne zaman düşmeye başlayacağına dair tahminlerde bulundu. 2024 yılında kış mevsiminin kasım ayının ikinci yarısından itibaren etkili olması bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

2024 yılında Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir kış mevsimi öngörülüyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışları beklenirken, Marmara ve Ege bölgelerinde ise soğuk ve yağışlı günler dikkat çekecek. Uzmanlar, kış mevsiminin Aralık ayında tam anlamıyla kendini hissettireceğini ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında sıcaklıkların hakim olacağını belirtiyor.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde kış mevsimi, Kasım ayının ilk haftasından itibaren kendini hissettirmeye başlayacak. Özellikle İstanbul, Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Kasım ayı boyunca bölge genelinde yağışlı havalar etkili olacak, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi, kışın etkilerini diğer bölgelere göre biraz daha geç hissedecek. İzmir, Aydın gibi sahil kesimlerinde soğuk hava dalgaları Kasım ayının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayacak. İç kesimlerde ise sıcaklık düşüşü daha erken, Ekim ayının sonlarından itibaren hissedilebilir. Yağışların ise Aralık ayı ile birlikte bölge genelinde yoğunlaşması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da kış mevsiminin etkileri, Ekim ayının son haftasından itibaren kendini göstermeye başlayacak. Ankara, Konya ve Eskişehir gibi şehirlerde soğuk hava dalgalarının etkili olması, hatta gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Kasım ayında ise bölgede kış tam anlamıyla hâkim olacak ve ilk kar yağışları da görülebilir.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi'nde, yağışlı havalar Kasım ayı başından itibaren etkili olmaya başlayacak. Zonguldak'tan Artvin'e kadar tüm kıyı hattında kuvvetli yağmurlar beklenirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışları görülebilir. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve özellikle Kasım ayı boyunca sert hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kış, Kasım ayının başlarında tam anlamıyla başlamış olacak. Özellikle Erzurum, Kars, Van gibi şehirlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Güneydoğu'da soğuk hava ile birlikte yağmurlar görülecek. Bu bölgelerde kış şartları, diğer bölgelere kıyasla daha erken ve daha sert şekilde hissedilecek.

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