İzmir’de sarhoş kız yola tuvaletini yaptı: O anlar kamerada

İzmir'de mide bulandırıcı bir olay yaşandı.

SARHOŞ KADIN SOKAK ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI

Kimliği belirlenemeyen bir kadın, gece geç saatlerde rahat tavırlarla çevresindeki insanlara aldırış etmeden önce içkisini yudumladı, ardından ise kimseyi umursamadan tuvaletini yaptı.