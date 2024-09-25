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İzmir'de sarhoş kız yola tuvaletini yaptı: O anlar kamerada

İzmir'de sarhoş olduğu öğrenilen bir kız sokak ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra eteğini düzelten ve hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşması kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:00 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 15:25
İzmir’de sarhoş kız yola tuvaletini yaptı: O anlar kamerada

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İzmir'de mide bulandırıcı bir olay yaşandı.

SARHOŞ KADIN SOKAK ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI
Kimliği belirlenemeyen bir kadın, gece geç saatlerde rahat tavırlarla çevresindeki insanlara aldırış etmeden önce içkisini yudumladı, ardından ise kimseyi umursamadan tuvaletini yaptı.

İzmir'de sarhoş bir kadın sokak ortasına tuvaletini yaptı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)İzmir'de sarhoş bir kadın sokak ortasına tuvaletini yaptı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

O ANLAR KAMERADA
Kadının, yolun ortasında rahatça tuvaletini yapması yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.

İzmir'de sarhoş bir kadın sokak ortasına tuvaletini yaptı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)İzmir'de sarhoş bir kadın sokak ortasına tuvaletini yaptı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

Sokak ortasında rezilliğe imza atan kadın eteğini düzelttikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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