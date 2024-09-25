29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

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2024 tatil takvimine göre 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Şu sıralar gündemde olan bu maddeler her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla tekrar gündemde! Kamu ve özel sektör çalışanları hangi günlerin tatil olup olmadığını merak ediyor.

(Kaynak: Anadolu Ajansı) 29 Ekim resmi tatil mi? Her sene Eylül ayı biterken akıllarda tek bir soru oluyor! 29 Ekim bayramı kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor ve her sene resmi kurumlar tarafından izinler planlanıyor. Bu nedenle 29 Ekim Salı günü resmi tatil olacağını belirtelim.