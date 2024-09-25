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İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evinde taciz etti!

İspanyolca öğretmeni Betül Nisa Ç, 14 yaşındaki öğrencisi M.A.’yı evinde taciz etti. Kendisine 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evinde taciz etti!

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel okulda görevli İspanyolca öğretmeni Betül Nisa Ç. (28), sosyal medyadan mesajlaştığı öğrencisi M.A.'yı (14) evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. M.A.'nın durumu ailesine bildirmesi üzerine polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Betül Nisa Ç, "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum, bana 16 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım" dedi. Tutuklandı. Öğretmen, 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçları kapsamında 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Tutuklu yargılanan öğretmen 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tutuksuz yargılama devam ederken kararın onanması halinde öğretmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

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