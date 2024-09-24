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Ankara'da vahşet! Önce çekiçle öldürdü sonra yaktı ardından pavyona eğlenmeye gitti!

Ankara’da kan donduran bir olay yaşandı. Yaşamkent’te yaşayan 65 yaşındaki Ü.U. ile evine gelen 62 yaşındaki misafiriyle arasında çıkan kavga çıktı. Kavgada arkadaşını çekiçle öldürüp sonra evi yakan Ü.U. pavyona eğlenmeye gitti. Yakalanan zanlının emniyette alınan ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dedi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:26 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:49
Ankara’da vahşet! Önce çekiçle öldürdü sonra yaktı ardından pavyona eğlenmeye gitti!

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Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, 65 yaşındaki Ü.U., yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. (62) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Katil zanlısı 65 yaşındaki Ü.U. (İHA)Katil zanlısı 65 yaşındaki Ü.U. (İHA)

Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü vermeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı.

Ankara'da korkunç olay

CİNAYETE YANGIN SÜSÜ
Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra Ü.U.'nun cesedi ile karşılaştı.

Katil zanlısı Ü.U. polisi kandırmak için şehir dışına çıkıyormuş süsü verdi (İHA)Katil zanlısı Ü.U. polisi kandırmak için şehir dışına çıkıyormuş süsü verdi (İHA)

Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi.

İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.'yi yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri izini sürdü buldu (İHA)Polis ekipleri izini sürdü buldu (İHA)

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA SENARYOSU
Şüpheli S.K.'nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.'nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya'nın Esat Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı pavyonda eğlenirken yakalandı (İHA)Katil zanlısı pavyonda eğlenirken yakalandı (İHA)

"SON GECEM GÜZEL GEÇSİN İSTEDİM"
Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dediği öğrenildi. S.K.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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