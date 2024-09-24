Ankara’da vahşet! Önce çekiçle öldürdü sonra yaktı ardından pavyona eğlenmeye gitti!

Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, 65 yaşındaki Ü.U., yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. (62) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Katil zanlısı 65 yaşındaki Ü.U. (İHA)
Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü vermeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı.
CİNAYETE YANGIN SÜSÜ
Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra Ü.U.'nun cesedi ile karşılaştı.
Katil zanlısı Ü.U. polisi kandırmak için şehir dışına çıkıyormuş süsü verdi (İHA)
Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi.
İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.'yi yakalamak için harekete geçti.