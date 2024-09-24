Ankara’da vahşet! Önce çekiçle öldürdü sonra yaktı ardından pavyona eğlenmeye gitti!

Polis ekipleri izini sürdü buldu (İHA)



ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA SENARYOSU

Şüpheli S.K.'nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.'nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya'nın Esat Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.