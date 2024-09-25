Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 Green Card başvurusu nasıl yapılır?

ABD'de yaşama ve çalışma fırsatı sunan Green Card çekilişi, her yıl dünya genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. 2025 DV Lottery Green Card başvuruları için geri sayım başlamış durumda ve gözler başvuru tarihleriyle ilgili resmi duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Green Card başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor. 2024 yılı çekilişi için başvurular 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Henüz 2025 DV Lottery başvuru tarihleri resmen açıklanmış değil, ancak süreç genellikle benzer tarihlerde gerçekleşiyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, resmi duyuruları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusunda bulunmak için tek yetkili kanal, ABD'nin resmi DV Lottery internet sitesidir. Başvurular, yalnızca bu site üzerinden çevrim içi olarak yapılmaktadır. Başvuru formu, dikkatle ve doğru bilgilerle doldurulmalı, çünkü eksik veya hatalı bilgi girilmesi başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabilir.

Başvuru sırasında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de fotoğraf gereksinimleridir. Fotoğrafın belirlenen standartlara uygun olmaması, başvurunun reddedilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, fotoğrafın uygun ölçülerde ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, başvuruyu aceleye getirmemek, bilgileri birkaç kez kontrol etmek başvurunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi açısından önemlidir.