Avukat milletvekili Serkan Bayram’ın hikayesi film oldu! Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Erzincan Refahiye'de 1 Nisan 1974'te doğan Avukat Milletvekili Serkan Bayram, Üçören köyünde 1 yaşındayken tarla yangınında ellerini kaybetti. İlkokulu köyde bitirdikten sonra eğitimine İstanbul'da devam etti.

ENGELLİ KANUNU

1996'da avukat oldu, 1997'de hakimlik mülakatlarına girdi. Ancak elleri ve yüzündeki yanık izleri nedeniyle elendi. Lise ve üniversite çağında elleri hep cebinde gezdi. Bir kızı sevdi, ancak babası engeli yüzünden evlenmelerine izin vermedi. O da, acı günlerini geride bırakıp engeline aldırış etmeden hayata sıkı sıkı sarılmayı yeğledi. AK Parti'den milletvekili seçildi.

Üç dönem TBMM'de engelli kanunları konusunda mücadele etti. Engellilerin de hakim ve savcı olabilmeleri verdiği çaba nedeniyle kanunda değişikliğe gidildi. Bayram'ın hayat hikayesi, "Buğday Tanesi" adıyla filme çekildi. Film, 2022'de vizyona girdi. Netflix'te bile gösterildi. Dünyada birçok ülkede de beğeni ile izlendi. Hikayesi izleyenleri çok etkiledi. Filmin Nobel'e aday olabileceği görüşü benimsendi. Nelson Mandela Vakfı, Ermeni Patriği Sahag Maşalyan, birçok ülke parlamentosu, üniversiteler ve en son Avrupa Ekononomik Senatosu (EES), Bayram ve Buğday Tanesi filmini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.



1.5 MİLYAR ENGELLİ VAR

Kendisinin bu onura layık görülmesi üzerine duygularını aktaran Bayram, "Ülkemizde 10 milyon, dünyada da 1.5 milyar engelli var. Bu film, engellilerin temsili noktasında önem arz ediyor. 'Buğday Tanesi' vakfımızı da kurduk. 180 ülkede örgütleniyoroz. Nobel şansımın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Mutlaka o ödül Türkiye'ye gelecek" dedi.

41 KERE MAŞALLAH

Yangın sonrası 40 gün yoğun bakımda kalan Bayram, 41. gün iyileştiğini belirtti. "41 yaşında da vekil olup engelli yasanın değişmesine vesile oldum" dedi.



HOLLYWOOD'DAN TEKLİF VAR ULUSLARARASI

Diplomatlar Birliği tarafından "Barış elçisi" ödülü verilen Bayram, "Hollywood'dan teklifler var. Buğday Tanesi 2'yi çekmek istiyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye'nin insan hakları konusunda geldiği noktayı dünyaya göstermiş olacağız" dedi.



Film, Ekim ayından itibaren 49 Afrika ülkesinde gösterime girecek. Bayram, "Meksika, Venezuella, Kazakistan'da ilk Türk film festivallerini yaptık" dedi.