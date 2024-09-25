PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Avukat milletvekili Serkan Bayram’ın hikayesi film oldu! Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Avukat milletvekili Serkan Bayram’ın hikayesi, “Buğday Tanesi” filmiyle ekranlara geldi. Acı, dram, azim, kararlılık ve başarı duygularını içinde barındıran gerçek hayat hikayesi, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Avukat milletvekili Serkan Bayram’ın hikayesi film oldu! Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erzincan Refahiye'de 1 Nisan 1974'te doğan Avukat Milletvekili Serkan Bayram, Üçören köyünde 1 yaşındayken tarla yangınında ellerini kaybetti. İlkokulu köyde bitirdikten sonra eğitimine İstanbul'da devam etti.

ENGELLİ KANUNU
1996'da avukat oldu, 1997'de hakimlik mülakatlarına girdi. Ancak elleri ve yüzündeki yanık izleri nedeniyle elendi. Lise ve üniversite çağında elleri hep cebinde gezdi. Bir kızı sevdi, ancak babası engeli yüzünden evlenmelerine izin vermedi. O da, acı günlerini geride bırakıp engeline aldırış etmeden hayata sıkı sıkı sarılmayı yeğledi. AK Parti'den milletvekili seçildi.

Üç dönem TBMM'de engelli kanunları konusunda mücadele etti. Engellilerin de hakim ve savcı olabilmeleri verdiği çaba nedeniyle kanunda değişikliğe gidildi. Bayram'ın hayat hikayesi, "Buğday Tanesi" adıyla filme çekildi. Film, 2022'de vizyona girdi. Netflix'te bile gösterildi. Dünyada birçok ülkede de beğeni ile izlendi. Hikayesi izleyenleri çok etkiledi. Filmin Nobel'e aday olabileceği görüşü benimsendi. Nelson Mandela Vakfı, Ermeni Patriği Sahag Maşalyan, birçok ülke parlamentosu, üniversiteler ve en son Avrupa Ekononomik Senatosu (EES), Bayram ve Buğday Tanesi filmini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

1.5 MİLYAR ENGELLİ VAR
Kendisinin bu onura layık görülmesi üzerine duygularını aktaran Bayram, "Ülkemizde 10 milyon, dünyada da 1.5 milyar engelli var. Bu film, engellilerin temsili noktasında önem arz ediyor. 'Buğday Tanesi' vakfımızı da kurduk. 180 ülkede örgütleniyoroz. Nobel şansımın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Mutlaka o ödül Türkiye'ye gelecek" dedi.

41 KERE MAŞALLAH
Yangın sonrası 40 gün yoğun bakımda kalan Bayram, 41. gün iyileştiğini belirtti. "41 yaşında da vekil olup engelli yasanın değişmesine vesile oldum" dedi.

HOLLYWOOD'DAN TEKLİF VAR ULUSLARARASI
Diplomatlar Birliği tarafından "Barış elçisi" ödülü verilen Bayram, "Hollywood'dan teklifler var. Buğday Tanesi 2'yi çekmek istiyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye'nin insan hakları konusunda geldiği noktayı dünyaya göstermiş olacağız" dedi.

Film, Ekim ayından itibaren 49 Afrika ülkesinde gösterime girecek. Bayram, "Meksika, Venezuella, Kazakistan'da ilk Türk film festivallerini yaptık" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar: Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel İmamoğlu’nu frenledi Mansur’u oyunda tuttu: Yürüyecek yolumuz yok
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...
Başkan Erdoğan İsrail’in canice katlettiği Hind’i BM Genel Kurulu’nda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Başkan Erdoğan’dan kuvvet kullanma çağrısı: Cinayet şebekesi İsrail’i durdurun | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı
İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz’ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! İsrail temsilcilerinin yüzü düştü
SON DAKİKA