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Uzmanlar uyarıyor: 1 yudumu bile zehir, kanseri tetikliyor!

ABD'de kanserden ölüm oranları 1991 ile 2021 yılları arasında %33 oranında azaldı. Bu yaklaşık 4.1 milyon ölümün önlendiği anlamına geliyor. Sigara kullanımının azalması ve kanserin erken teşhisi bu düşüşe önemli katkı sağladı. Ancak AARC'nin (Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği) yeni raporda vurguladığı gibi yerleşik araştırmalar ABD'deki tüm kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının tütün kullanımı, diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı seçimleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 14:54 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 14:54
Uzmanlar uyarıyor: 1 yudumu bile zehir, kanseri tetikliyor! 1

Uzmanların uyarısına göre, alkol ile kanser arasındaki ilişki hakkında halkın farkındalığı oldukça düşük kalıyor. İnsanların %51'i alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. İşte merak edilen araştırmaya dair detaylar haberimizde...

Uzmanlar uyarıyor: 1 yudumu bile zehir, kanseri tetikliyor! 2

Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde görev yapan ve raporda yer alan Epidemiyolog Jane Figueiredo'nun New York Times'a verdiği demeçte belirttiği gibi, "İnsanların %51'i yani yarısından fazlası alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. Bu endişe verici."

Uzmanlar uyarıyor: 1 yudumu bile zehir, kanseri tetikliyor! 3

Avrupa Birliği'nde yapılan araştırmalar halkın farkındalığının daha da düşük olabileceğini gösteriyor.

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