Uzmanlar uyarıyor: 1 yudumu bile zehir, kanseri tetikliyor!

Uzmanların uyarısına göre, alkol ile kanser arasındaki ilişki hakkında halkın farkındalığı oldukça düşük kalıyor. İnsanların %51'i alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. İşte merak edilen araştırmaya dair detaylar haberimizde...

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Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde görev yapan ve raporda yer alan Epidemiyolog Jane Figueiredo'nun New York Times'a verdiği demeçte belirttiği gibi, "İnsanların %51'i yani yarısından fazlası alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. Bu endişe verici."