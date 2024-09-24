Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeleri neler?

Ehliyet yenileme sürecinin sonuna yaklaşılırken sürücüler ceza almamak için bir an önce gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Pek çok kişi bu süreçle ilgili "Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?" ve "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?" gibi sorulara cevap arıyor.

Ehliyet yenileme işlemi için birkaç adım bulunuyor. İlk olarak, sürücülerin sağlık raporu alması gerekiyor. Ardından, ilgili harçlar yatırılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alınması şart. Başvuru tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri adrese kargolanıyor.

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet lerin yenilenmesi için tanınan süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzattı. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgesi sahipleri için yenileme ücreti oldukça makul: sadece 15 TL. Ancak yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için bu ücret 769 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamlar, değerli kağıt bedeli ve harçları içeriyor. Başvuru sırasında ödemenin yapıldığını gösteren makbuzun ibraz edilmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NE KADAR?

Belirtilen süre içinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere ciddi para cezaları uygulanacak. 2023 yılı için ehliyet yenilememe cezası 4.064 TL olarak belirlenmişken, bu miktarın 2024 yılında 12.000 TL civarına çıkması öngörülüyor.