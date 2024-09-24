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Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeleri neler?

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar için yenileme süreci hızla sona yaklaşıyor. 2022 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 2 yıl daha uzatılan bu süreç 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki, yenileme işlemleri nasıl yapılır, ücretler ne kadar ve yenilememe cezası nedir? İşte tüm detaylar!

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:28 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:30
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeleri neler?

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Ehliyet yenileme sürecinin sonuna yaklaşılırken sürücüler ceza almamak için bir an önce gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Pek çok kişi bu süreçle ilgili "Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?" ve "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?" gibi sorulara cevap arıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzattı. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için birkaç adım bulunuyor. İlk olarak, sürücülerin sağlık raporu alması gerekiyor. Ardından, ilgili harçlar yatırılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alınması şart. Başvuru tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri adrese kargolanıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgesi sahipleri için yenileme ücreti oldukça makul: sadece 15 TL. Ancak yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için bu ücret 769 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamlar, değerli kağıt bedeli ve harçları içeriyor. Başvuru sırasında ödemenin yapıldığını gösteren makbuzun ibraz edilmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NE KADAR?

Belirtilen süre içinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere ciddi para cezaları uygulanacak. 2023 yılı için ehliyet yenilememe cezası 4.064 TL olarak belirlenmişken, bu miktarın 2024 yılında 12.000 TL civarına çıkması öngörülüyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme başvurusu sırasında sürücülerden bazı belgeler isteniyor. İşte yenileme işlemi için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
Eski sürücü belgesi
Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
2 adet biyometrik fotoğraf
Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
Adli sicil belgesi (Sistemden otomatik olarak kontrol ediliyor)
Sürücülerin işlemlerini tamamlayarak hem yeni tip ehliyetlerine kavuşmaları hem de cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına sürecin son günlerini beklemeden harekete geçmeleri tavsiye ediliyor.

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