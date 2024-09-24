THY yurt içi ucuz bilet kampanyası: 849 TL bilet kampanyası hangi iller için geçerli? THY kampanya bitiş tarihi!

Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlar için 849 TL'den başlayan kampanya başlattı. Ancak kampanyadan yararlanabilmek için biletin belirli tarihler arasında alınması ve uçuşun belirli tarihleri kapsaması gerekiyor. Peki, bu tarihler neler?
Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlar için 849 TL'den başlayan kampanya başlattı. Ancak kampanyadan yararlanabilmek için biletin belirli tarihler arasında alınması ve uçuşun belirli tarihleri kapsaması gerekiyor. Peki, bu tarihler neler?
THY YURT İÇİ 849 TL BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI
Kampanyadan yararlanabilmek için biletin 24-25-26 Eylül tarihleri içerisinde satın alınması gerekiyor.
849 TL'den başlayan bilet kampanyasından faydalanmak için uçuşunuzun 18 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında olması gerekiyor.
Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya gibi birçok ili kapsayan uçuşlardaki 849 TL kampanyası ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli olacak.
KAMPANYA KAPSAMINDAKİ BİLET FİYATLARI
849 liradan başlayan biletlerle seyahat edilecek.
Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.
ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL olarak belirlendi.
Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.