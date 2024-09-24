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Ankara'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Ankara Altındağ'da evinin önünde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Serdar K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 08:46
Ankara’da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

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Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Ece Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar K., evinin yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesi üzerine dışarıya çakın yakınları, Serdar K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı belirlenen Serdar K., yakınları tarafından Ankara Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sedar K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar K.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

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