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Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşırken hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Yağışla birlikte serin bir havayla karşılaşan vatandaşlar, “Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 ile yağışların devam edeceğini açıklarken Trabzon’a sarı kodlu uyarıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Trazon’da yine olumsuzluklara karşı alarm verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 06:37 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 07:16
Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

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"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını Meteoroloji'nin yeni hava tahmin raporunda yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle boğuşan Trabzon'a yeniden sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji'nin yeni tahminlerine göre 6 ilde de yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul, yazdan kalma bir hava yaşayacak. Peki bugün hava nasıl? İşte detaylar...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA, 23°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT, 18°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güneyi ile Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

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