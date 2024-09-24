Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA, 23°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT, 18°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güneyi ile Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı