Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu