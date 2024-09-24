Şehit Şeyda Yılmaz hakkında yürekleri yakan detay ortaya çıktı: "Sen şehit annesi olacaksın"

Ümraniye 'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz 'ın dayısı Mustafa Yaman , yeğeninin çocukken kendisine şehit olmak istediğini söylediğini aktardı.

Şeyda Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman (AA)



Yeğeninin çocukken polislik mesleğini seçmeyi ve şehit olmak istediğini kendisine zaman zaman söylediğini aktaran Yaman, "O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Annesine, bana her zaman polis olmayı istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum yok ki şehit olsun' derdi. Şeyma ise 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' derdi." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın işini severek yaptığını dile getiren Yaman, en son 1 hafta önce görüştüklerini söyledi.