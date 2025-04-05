Can Borcunun yeni bölümünde ortalık karışıyor: Emel’in kirli oyunu ne?

"Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder.



Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir. Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır. Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.



ORTALIK KARIŞIYOR!

Öte yandan Emel, Yekta'nın ortaya çıkması karşılığında Yasemin'den Rüzgar'ı ihbar etmesini ister. Handan, durumu Mehmet'e bildirir ve Emel'in neyin peşinde olduğunu anlatır. Doğa'nın durumu ağırlaşırken, Çınar beklenmedik bir hamle yapar ve Rüzgar'ı ihbar eder. Zaman Doğa'nın aleyhine akıyordur ve bir anda kalbi durur. Doğa yaşayacak mıdır?

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