Pastırma yazı ne zaman başlayacak? 2024 pastırma sıcakları başlama tarihi!

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Pastırma sıcakları sonbaharın ortasında meydana gelen ve birkaç gün süren sıcaklık artışıyla bilinir. Özellikle Türkiye'de bu dönemde hava, mevsim normallerine göre aniden ısınır. Gökyüzü genellikle açıktır ve rüzgar oldukça azdır. Bu dönemin adı pastırma etlerinin kurutulması için uygun koşulların oluşmasından gelir.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN YAŞANACAK? Pastırma sıcakları her yıl Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülür. Türkiye'de ise genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında bu sıcaklık artışı yaşanır. Ancak bu dönem hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Sıcaklıkların birkaç gün ile bir hafta arasında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günler, yazı hatırlatan bir hava sunar.