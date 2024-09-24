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Pastırma yazı ne zaman başlayacak? 2024 pastırma sıcakları başlama tarihi!

Sonbaharın serin günleri kendini iyice hissettirmeye başlarken, pastırma yazının ne zaman yaşanacağı merak konusu oldu. Bu kısa süreli sıcak hava dalgası genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülüyor ve birkaç gün sürüyor. Havaların aniden ısındığı bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor, akşam ve sabah saatlerinde ise serinlik kendini gösteriyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 10:25
Pastırma yazı ne zaman başlayacak? 2024 pastırma sıcakları başlama tarihi!

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Pastırma sıcakları sonbaharın ortasında meydana gelen ve birkaç gün süren sıcaklık artışıyla bilinir. Özellikle Türkiye'de bu dönemde hava, mevsim normallerine göre aniden ısınır. Gökyüzü genellikle açıktır ve rüzgar oldukça azdır. Bu dönemin adı pastırma etlerinin kurutulması için uygun koşulların oluşmasından gelir.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN YAŞANACAK?

Pastırma sıcakları her yıl Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülür. Türkiye'de ise genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında bu sıcaklık artışı yaşanır. Ancak bu dönem hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Sıcaklıkların birkaç gün ile bir hafta arasında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günler, yazı hatırlatan bir hava sunar.

HANGİ BÖLGELERDE DAHA YOĞUN HİSSEDİLİR?

Pastırma sıcakları Türkiye'nin birçok bölgesinde hissedilir ancak Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bu dönem daha belirgin yaşanır. Bu bölgelerde gündüz sıcaklıkları yazı anımsatırken, geceleri serinlik kendini gösterir.

PASTIRMA YAZININ BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ

Bu dönem yüksek basınç sistemi etkisiyle gökyüzünün açık, rüzgarın hafif olduğu günler olarak bilinir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olan hava, gün içinde ani bir sıcaklık artışı yaşar.

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