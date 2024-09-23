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Akdeniz diyetinin yeni rakibi portfolio diyeti! Uluslararası kılavuzlara eklendi

Kalp sağlığına olan olumlu etkileriyle bilinen Portfolio Diyeti, popüler diyetler arasında hızla yerini alıyor. Bitki bazlı beslenmeye dayanan bu diyet, kolesterolü düşürme ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltma konusundaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 23:47 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 23:47
Akdeniz diyetinin yeni rakibi portfolio diyeti! Uluslararası kılavuzlara eklendi

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Sağlıklı bir yaşam tarzı için yeni bir diyet modeli olan Portfolio Diyeti, kalp sağlığını koruma açısından oldukça etkili. Bitki bazlı bir beslenme modeli olan bu diyet, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Portfolio Diyeti, ilk olarak 2011 yılında Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde beslenme bilimleri ve tıp bölümlerinde profesör olan Dr. David J. A. Jenkins ve ekibi tarafından önerilmiştir. Jenkins, bu diyetin kalp hastalıkları riskini artıran düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini düşürmede etkili olduğunu kanıtlayan araştırmalara öncülük etmiştir.

Diyetin, kalp hastalıkları riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra, birçok uluslararası sağlık kurumu tarafından kabul edilmiş ve kılavuzlara eklenmiştir. Kanada Kardiyovasküler Derneği, Kanada Diyabet Derneği, Avrupa Ateroskleroz Derneği ve Birleşik Krallık Kalp Derneği gibi önemli kuruluşlar, Portfolio diyetini sağlık kılavuzlarına dahil etmişlerdir. Bu diyetin son dönemde popülerleşmesi, bitkisel temelli beslenmenin kalp hastalıkları üzerindeki olumlu etkilerini destekleyen yeni çalışmalarla daha da pekişmiştir.

KALBE FAYDA SAĞLIYOR

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmalara göre, bu diyetin uzun vadede kalp sağlığı üzerinde ciddi faydalar sağladığı ortaya konmuştur. Portfolio diyetinde günlük olarak 45-50 gram kuruyemiş, 10-25 gram çözünür lif, 35-50 gram soya proteini ve 2 gram bitkisel sterol tüketilmesi öneriliyor.

Sabah, soya sütü ve mevsim meyvesi ile başlanan bu diyette, öğle yemeğinde mercimekli salata ve tam tahıllı ekmek tercih ediliyor. Ara öğünlerde ise fındık ve badem tüketiliyor. Akşam yemeği için ise kök sebzelerle hazırlanan çorbalar ve zeytinyağlı barbunya öneriliyor.

🌱 PORTFOLİO DİYETİ: 1 GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME PROGRAMI 🌱

Sabah
🥣 Soya sütü ile yulaf ezmesi
🍏 1 adet mevsim meyvesi (elma, armut gibi)
🌰 Kabak çekirdeği ve ceviz ilavesi

Ara Öğün
🥜 Fındık ve badem (toplamda 30 gram)

Öğle Yemeği
🥗 Mercimekli mevsim salatası (avokado, zeytinyağı ve limon soslu)
🍞 1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara Öğün
🍇 Mevsim meyvesi (bir avuç üzüm ya da bir dilim karpuz)

Akşam Yemeği
🍲 Kök sebzelerle hazırlanan çorba (havuç, patates, kereviz)
🌱 Zeytinyağlı barbunya
🍝 Tam tahıllı erişte veya ekmek

🚨🚨 Uyarı: Bu diyet, kalp ve diyabet hastaları için uygun olabilir, ancak her diyet kişiye özgü olmalıdır. Hamileler ve büyüme çağındaki çocuklar için uygun değildir. Diyete başlamadan önce bir diyetisyene veya sağlık profesyoneline danışmak önemlidir, çünkü bu diyet herkesin ihtiyaçlarına göre uygun olmayabilir.

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