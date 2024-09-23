Akdeniz diyetinin yeni rakibi portfolio diyeti! Uluslararası kılavuzlara eklendi

KALBE FAYDA SAĞLIYOR
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmalara göre, bu diyetin uzun vadede kalp sağlığı üzerinde ciddi faydalar sağladığı ortaya konmuştur. Portfolio diyetinde günlük olarak 45-50 gram kuruyemiş, 10-25 gram çözünür lif, 35-50 gram soya proteini ve 2 gram bitkisel sterol tüketilmesi öneriliyor.
Sabah, soya sütü ve mevsim meyvesi ile başlanan bu diyette, öğle yemeğinde mercimekli salata ve tam tahıllı ekmek tercih ediliyor. Ara öğünlerde ise fındık ve badem tüketiliyor. Akşam yemeği için ise kök sebzelerle hazırlanan çorbalar ve zeytinyağlı barbunya öneriliyor.
🌱 PORTFOLİO DİYETİ: 1 GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME PROGRAMI 🌱
Sabah
🥣 Soya sütü ile yulaf ezmesi
🍏 1 adet mevsim meyvesi (elma, armut gibi)
🌰 Kabak çekirdeği ve ceviz ilavesi
Ara Öğün
🥜 Fındık ve badem (toplamda 30 gram)
Öğle Yemeği
🥗 Mercimekli mevsim salatası (avokado, zeytinyağı ve limon soslu)
🍞 1 dilim tam tahıllı ekmek
Ara Öğün
🍇 Mevsim meyvesi (bir avuç üzüm ya da bir dilim karpuz)
Akşam Yemeği
🍲 Kök sebzelerle hazırlanan çorba (havuç, patates, kereviz)
🌱 Zeytinyağlı barbunya
🍝 Tam tahıllı erişte veya ekmek
🚨🚨 Uyarı: Bu diyet, kalp ve diyabet hastaları için uygun olabilir, ancak her diyet kişiye özgü olmalıdır. Hamileler ve büyüme çağındaki çocuklar için uygun değildir. Diyete başlamadan önce bir diyetisyene veya sağlık profesyoneline danışmak önemlidir, çünkü bu diyet herkesin ihtiyaçlarına göre uygun olmayabilir.