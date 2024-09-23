Akdeniz diyetinin yeni rakibi portfolio diyeti! Uluslararası kılavuzlara eklendi

KALBE FAYDA SAĞLIYOR

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmalara göre, bu diyetin uzun vadede kalp sağlığı üzerinde ciddi faydalar sağladığı ortaya konmuştur. Portfolio diyetinde günlük olarak 45-50 gram kuruyemiş, 10-25 gram çözünür lif, 35-50 gram soya proteini ve 2 gram bitkisel sterol tüketilmesi öneriliyor.

Sabah, soya sütü ve mevsim meyvesi ile başlanan bu diyette, öğle yemeğinde mercimekli salata ve tam tahıllı ekmek tercih ediliyor. Ara öğünlerde ise fındık ve badem tüketiliyor. Akşam yemeği için ise kök sebzelerle hazırlanan çorbalar ve zeytinyağlı barbunya öneriliyor.