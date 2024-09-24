Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı? TikTok fenomeni Kübra Aykut neden öldü? Enes Çetinkaya kimdir, sevgilisi miydi?

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, "Kubrasal" ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya'da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.

GERİYE MEKTUP BIRAKTI

İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.