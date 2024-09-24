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Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı? TikTok fenomeni Kübra Aykut neden öldü? Enes Çetinkaya kimdir, sevgilisi miydi?

TikTok’ta paylaştığı ilginç videolarla tanınan ve “Beni hak eden yok” diyerek kendi kendine düğün yaptığı videoyla dikkat çeken Kübra Aykut trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Aykut’un 5. kattan düşerek yaşamını yitirdiği haberinin ardından olayın intihar olup olmadığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu üzücü olay takipçilerini şoke etti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 06:34 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 07:25
Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı? TikTok fenomeni Kübra Aykut neden öldü? Enes Çetinkaya kimdir, sevgilisi miydi?

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Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Özellikle "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaptığı video ile ün kazanan Aykut'un ölümü sevenlerini ve sosyal medya dünyasını derin bir yasa boğdu.

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

İHA'da yer alan habere göre olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca Kübra Sal adlı instagram hesabını kullanan Kübra Aykut'un vefat etmeden 5-6 saat önce yayınladığı videolarda temizlik yaptığı görüldü.

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, "Kubrasal" ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya'da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.

GERİYE MEKTUP BIRAKTI

İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATININ KIZ ARKADAŞIYMIŞ!

Öte yandan bazı iddialara göre hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu ileri sürüldü.

DİLAN POLAT HASTANEYE KOŞTU

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Kübra Aykut ölmeden 6 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum.

44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum." ifadelerine yer vermişti.

ÖLMEDEN ÖNCE EVİNİ TEMİZLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitede intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.

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