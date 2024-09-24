Kübra Aykut kimdir, kaç yaşındaydı? TikTok fenomeni Kübra Aykut neden öldü? Enes Çetinkaya kimdir, sevgilisi miydi?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Özellikle "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaptığı video ile ün kazanan Aykut'un ölümü sevenlerini ve sosyal medya dünyasını derin bir yasa boğdu.
KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?
İHA'da yer alan habere göre olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.
"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ayrıca Kübra Sal adlı instagram hesabını kullanan Kübra Aykut'un vefat etmeden 5-6 saat önce yayınladığı videolarda temizlik yaptığı görüldü.