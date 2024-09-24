Kendisini diş hekimi olarak tanıtıp hastanın 4 dişini çekmişti! Cezası belli oldu

İstanbul'da 2017'de Hakan Y., iddiaya gittiği diş kliniğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Ş.'ye dişinin ağrıdığını söyledi. Cemal Ş., diş protezi yapma vaadiyle Hakan Y.'nin ön üstteki 4 dişini çekti. Reçete yazıp bin lira muayene ücreti aldı. Hakan Y., muayenehaneye reçetenin mühürsüz olduğunu söylemeye gidince, doktor İbrahim Levent Ç. kendisine ''Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir'' dedi. Mahkeme Cemal Ş'nin Hakan Y'ye 50 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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