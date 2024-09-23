Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? Nokta atışı tespit için HTS uzmanı polis!

Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran (Takvim Foto Arşiv) Ancak geçen sürede Nevzat Bahtiyar'ın sürekli ifade değiştirmesi akıllarda soru işareti yarattı.

Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv) ÖNEMLİ ÇELİŞKİ

Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde Salim Güran'ın kendisine cesedi verdiğini ama kime ait olduğunu bilmediğini, ancak dere kenarında çuvalın ağzını bağlarken Narin olduğunu fark ettiğini söylemişti.

Ekipler Nevzat Bahtiyar'ın evi ve ahırında bir kez daha arama yaptı (Takvim Foto Arşiv) Daha sonra ise Salim Güran'ın Narin'i kendisine kapının önünde battaniyeye sarılı olarak verdiğini anlatmıştı.

Ekipler Nevzat Bahtiyar'ın evi ve ahırında bir kez daha arama yaptı (Takvim Foto Arşiv) Son ifadesi ise tamamen değişti. Bahtiyar, bu kez de eve girdiğini ve odanın birinde Narin'i hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söylüyor.