Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? Nokta atışı tespit için HTS uzmanı polis!

Türkiye tam bir aydır "Narin'e ne oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde çuval içerisinde bulunan Narin'e bu vahşeti kimin yaptığı merak ediliyor.
Türkiye tam bir aydır "Narin'e ne oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde çuval içerisinde bulunan Narin'e bu vahşeti kimin yaptığı merak ediliyor.
Narin cinayetinde ilk tutuklanan isim amca Salim Güran olmuştu.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde, amca Salim Güran ile yolda karşılaştıklarını ve Narin'in cesedini burada aldığını söylemişti.
Ancak geçen sürede Nevzat Bahtiyar'ın sürekli ifade değiştirmesi akıllarda soru işareti yarattı.
ÖNEMLİ ÇELİŞKİ
Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde Salim Güran'ın kendisine cesedi verdiğini ama kime ait olduğunu bilmediğini, ancak dere kenarında çuvalın ağzını bağlarken Narin olduğunu fark ettiğini söylemişti.
Daha sonra ise Salim Güran'ın Narin'i kendisine kapının önünde battaniyeye sarılı olarak verdiğini anlatmıştı.
Son ifadesi ise tamamen değişti. Bahtiyar, bu kez de eve girdiğini ve odanın birinde Narin'i hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söylüyor.
AİLE TEK KİŞİLİK HÜCRELERDE
Bilindiği üzere Narin cinayetinde aileden anne, ağabey, amca dahil 11 kişi tutuklandı. Tutuklu olan isimler tek kişilik ve kameralı hücrelerde tutuluyor. Kimseyle görüşmelerine izin verilmiyor.
Aile üyesi olmayan birçok kişinin ise birkaç kez ifadesine başvuruldu.
GİZLİ TANIK MI VAR?
● Tüm bu yaşananlar kapsamında İçişleri Bakanlığı, tutuklu ya da tanıklardan bazıları gizli tanık olabileceği için, tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti görevlendirdi.
NOKTA ATIŞI TESPİT
● Öte yandan şüpheli ve tutukluların telefon sinyallerini nokta atışı hesaplamak için HTS uzmanı 2 polis görevlendirildi. Polisler cinayet günü kimlerin hangi mevkide olduğunu kimlerle görüştüğünü ortaya çıkaracak.