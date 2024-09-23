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Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? Nokta atışı tespit için HTS uzmanı polis!

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu ve 8 yaşındaki bir kızın neden öldürülmüş olabileceği araştırılıyor. Narin'in cesedi bulunduktan hemen sonra vahşeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar bir kez daha ifade değiştirirken İçişleri Bakanlığı tutuklu ya da tanıklardan bazıları gizli tanık olabileceği için tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır'a gönderdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 08:48 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:01
Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? Nokta atışı tespit için HTS uzmanı polis!

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Türkiye tam bir aydır "Narin'e ne oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde çuval içerisinde bulunan Narin'e bu vahşeti kimin yaptığı merak ediliyor.

19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

Narin cinayetinde ilk tutuklanan isim amca Salim Güran olmuştu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde, amca Salim Güran ile yolda karşılaştıklarını ve Narin'in cesedini burada aldığını söylemişti.

Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran (Takvim Foto Arşiv)

Ancak geçen sürede Nevzat Bahtiyar'ın sürekli ifade değiştirmesi akıllarda soru işareti yarattı.

Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv)Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv)

ÖNEMLİ ÇELİŞKİ
Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde Salim Güran'ın kendisine cesedi verdiğini ama kime ait olduğunu bilmediğini, ancak dere kenarında çuvalın ağzını bağlarken Narin olduğunu fark ettiğini söylemişti.

Ekipler Nevzat Bahtiyar'ın evi ve ahırında bir kez daha arama yaptı (Takvim Foto Arşiv)Ekipler Nevzat Bahtiyar'ın evi ve ahırında bir kez daha arama yaptı (Takvim Foto Arşiv)

Daha sonra ise Salim Güran'ın Narin'i kendisine kapının önünde battaniyeye sarılı olarak verdiğini anlatmıştı.

Ekipler Nevzat Bahtiyar'ın evi ve ahırında bir kez daha arama yaptı (Takvim Foto Arşiv)Ekipler Nevzat Bahtiyar'ın evi ve ahırında bir kez daha arama yaptı (Takvim Foto Arşiv)

Son ifadesi ise tamamen değişti. Bahtiyar, bu kez de eve girdiğini ve odanın birinde Narin'i hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söylüyor.

Narin cinayeti nasıl işlendi? (Takvim Foto Arşiv)Narin cinayeti nasıl işlendi? (Takvim Foto Arşiv)

AİLE TEK KİŞİLİK HÜCRELERDE
Bilindiği üzere Narin cinayetinde aileden anne, ağabey, amca dahil 11 kişi tutuklandı. Tutuklu olan isimler tek kişilik ve kameralı hücrelerde tutuluyor. Kimseyle görüşmelerine izin verilmiyor.

Aile üyesi olmayan birçok kişinin ise birkaç kez ifadesine başvuruldu.

Narin cinayetinde gizli tanık mı var?Narin cinayetinde gizli tanık mı var?

GİZLİ TANIK MI VAR?
● Tüm bu yaşananlar kapsamında İçişleri Bakanlığı, tutuklu ya da tanıklardan bazıları gizli tanık olabileceği için, tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti görevlendirdi.

Nokta atışı tespit için 2 HTS uzmanı polis soruşturmada (Takvim Foto Arşiv)Nokta atışı tespit için 2 HTS uzmanı polis soruşturmada (Takvim Foto Arşiv)

NOKTA ATIŞI TESPİT
● Öte yandan şüpheli ve tutukluların telefon sinyallerini nokta atışı hesaplamak için HTS uzmanı 2 polis görevlendirildi. Polisler cinayet günü kimlerin hangi mevkide olduğunu kimlerle görüştüğünü ortaya çıkaracak.

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