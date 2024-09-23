Sosyal medya fenomeni Dilan Polat günler sonra ilk kez konuştu: Hatalıyım

Dilan Polat'ın son paylaşımı (Takvim Foto Arşiv)
Yine eşim Engin ile Haziran 2021'de Tuzla'da buluşup eşime para verdiğini iddia eden biri vardı, bu kişiye ait emniyetten HTS Baz istasyonu kayıtları geldi ve bu kişinin söylediği tarihlerde İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı. Yine Engin'in 2 Nisan 2017'de ülkeye girişinin gözüktüğü ama çıkışının olmadığı iddiası vardı ve yasadışı yollardan ülkemizden çıkış yaptığı söyleniyordu. Bunun da yalan olduğunu e-devletten aldığımız evrak ile ispat ettik.
Ailece 1 Nisan 2017'de resmi yollardan birlikte çıkış yaptığımızı barkodlu belge ile gösterdik. 'Masumiyet karinesi' denir, tüm davalarda, reyting ne yazık ki bunu da yok etti. Soruşturmada gizlilik kararı vardı, bilgi sahibi değilken, ellerinde kanıt olmadan bizi etkileşime kurban ettiler.
Kamuoyunda bir kesim de maalesef yapılan bu aleyhimize haberler karsısında tepki verdi. Kızmıyorum, önlerine ne sunulduysa onu gördü, dinledi insanlar ama keşke "Hani kanıtı?" diye soran çıksaydı. Bir asılsız ihbardan ve hayatımızda hiç görmediğimiz, hükümlü insanların yalan beyanları yüzünden çok zor, çok acı olaylar yaşadık.
Dilan Polat, Engin Polat'ın tahliyesine giderken (Takvim Foto Arşiv)
Aylarca her şeyimiz araştırıldı. Satışlarımız, hesaplarımız, çalışanlarımız, mal varlığımız, hatta toptan satış yaptığımız müşterilerle bile görüşüldü. Aylar sürdü bu. Ve nihayet MASAK raporu ile kara para, bahis, örgüt iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı ve tahliye edildik.
DAHA DİKKATLİ OLMALIYDIM
Cezaevinde kendinizle hesaplaştınız mı? Hata yaptığınızı düşündüğünüz şeyler var mı?
Aylarca kendimle çok hesaplaştım, yüzleştim, hatalarım var elbet. Farkında olmadan toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. İşimin en önemli kısmı sosyal medyada içerik üreterek yürüyor.
Dilan-Engin Polat (Takvim Foto Arşiv)
Bu çerçevede yaptığım ve daha önce dünyada birçok fenomen tarafından defalarca kez yapılan paylaşımlar toplumun gözüne ilk yapan benmişim gibi lanse edildi. Paylaşımların bir kısmı kesilerek öncesi veya sonrası yayınlanmadan bilinçli şekilde reyting uğruna kötü lanse edildi, aylarca aynı olumsuz videolar kesilerek her gün medyada kamuoyunda algı oluşturmak adına bilinçli şekilde yayınlandı.
Oysa dünyada başına ilk dolar takan ve içerik üreten fenomen ben olmadığım gibi, kocasından güller alan ilk kadın da ben değildim. Ki bu dolarlar sahteydi elbette...
Yaptığım gösterişli içerik paylaşımları, toplumda yaşanan ekonomik sıkıntılar da dikkate alınınca olumsuz tepki aldı, daha hassas, dikkatli davranmalıydım.
Bu tarz paylaşımları tekrarlamayı düşünmüyorum. Sağduyulu, olumlu, toplumu rahatsız etmeyecek içerikler paylaşmaya özen göstereceğim.
Dilan Polat (Takvim Foto Arşiv)
HER ADIMIMIN ALEYHİME HABER YAPILMASINA ÜZÜLÜYORUM
Sosyal medyadaki videolarınız da çok konuşuluyor. Özellikle eşinizin tahliyesi sonrası çektiğiniz video çok tartışıldı. Siz bu eleştiriler için neler söylemek istersiniz?
Eşimin tahliye haberi beni çok mutlu etti ve açıkçası, mutluluğumu, sevincimi bana günlerce iyi dilek mesajları gönderen insanlarla paylaşmak istedim. Eskiden paylaşımlarım haberlere düşmezdi ve sadece sevenlerim, takipçilerim izlerdi, böyle bir etki yapacağını o an düşünemedim. Aylardır çocuklarımızdan ayrı kalan ve bir odada tek başına 10 ay geçiren eşime, ailemize kavuşacak olmanın heyecanı ve mutluluğuydu bu.
ÖNGÖREMEDİM
Artık attığım her adım aleyhime haber yapılıyor ve çok üzülüyorum. Biz eşimle 10 ay birbirimizi görmedik, çocuklarımızdan ayrı kaldık, haftada bir 10 dakika telefonda konuşmaktan başka bir iletişimimiz olmadı. Ona kavuşacak olmanın verdiği sevinç, mutluluk ve heyecanla paylaşmıştım ve böyle bir tepki alacağını öngöremedim, üzüldüm.
Dilan-Engin Polat (Takvim Foto Arşiv)
POLAT'IN AVUKATI SEVİNÇ HOROZ: YENİDEN TUTUKLAMA OLACAĞINI SANMIYORUM
Vergi kaçırma ve kara para aklama gibi ciddi iddialar varken, Engin-Dilan Polat çiftinin tahliyesi çok tartışıldı kamuoyunda. Siz bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından açılan davada; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 908 sayfalık aklama suçu inceleme raporunda; Dilan Polat Şirketler Grubu'nun klasik bir aile şirketi olduğu, suç işlemek saikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon hüviyetinde olmadığının görüldüğünün altı çizildi.
Aynı raporda; grubun kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü Trendyol ve kredi kartı tahsilatları İYZİCO ile dilanpolat app uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği ve satışların gerçek olmadığı ya da fiktif işlemler olduğu yönünde bir veriye ulaşılamadığı, anılan kişilerin, yasal bahis/ kumar siteleri, kripto borsa şirketleri ve ödeme aracı/epara kuruluşları nezdinde, ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde olan işlemlerinin ve tenkidi gerektirir bir hususun bulunmadığı, sahip olunan varlıkların genel değerlendirmesinde de 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' bakımından suç teşkil eden bir husus bulunmadığı açık şekilde belirtilmektedir.