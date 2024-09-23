Sosyal medya fenomeni Dilan Polat günler sonra ilk kez konuştu: Hatalıyım

Haklarında 900 sayfalık MASAK raporu bulunan Polat ailesinde ilk olarak Sıla Doğu, daha sonra Dilan Polat ve son olarak da Engin Polat tahliye olmuştu.

Polat, "Hatalarım var elbet. Farkında olmadan toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım" dedi. Sabah gazetesine konuşan Polat, ne ile suçlandıklarını, neler yaşadıklarını ve pişmanlıklarını tek tek açıkladı.

GÜNLER SONRA İLK KEZ KONUŞTU Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklu yargılandıkları davadan tahliye olan Dilan Polat , günler sonra ilk kez konuştu.

Dilan-Engin Polat (Takvim Foto Arşiv)

İşte o röportaj:

Vergi kaçırma ve kara para aklama davasında sizin ve eşinizin tahliye edilmesi kamuoyunun önemli bir kesiminde tepkiyle karşılandı...

Elbette çok üzücü. En kötüsü de haklılığımızı anlatacak ortam bulamamak. Her gün yeni bir iddia ortaya atılırken dikkat kesilenler, şimdi lehimize olan kanıtları, çürütülen iddiaları görmezden geliyor. Kamuoyu aylarca ortada bir kanıt olmadan yanlış yönlendirildi.

Bir tane belge yoktu, düşünebiliyor musunuz? Daha iddianame bile hazırlanmamışken, soruşturma devam ediyorken "Kara para" dendi, "Bahis" dendi ve kimse çıkıp "Hani belge?" diye sormadı. Kamuoyunda bir linç furyası başladı ve sonrasında da sesimiz duyulmaz oldu.

İddianame düzenlendiğinde avukatlarımız tanık ifadelerinden başka delil olmadığını açıklamıştı. Bu beyanlar da tek tek çürütüldü, hem de devlet arşivlerinden alınan evraklarla. Örneğin benimle 16 Mart 2021'de Ortaköy'de buluşup yüz yüze tanıştığını iddia eden bir tanık vardı, ben o tarihte ameliyat olmuş ve söylediği yerde hiç bulunmamıştım.