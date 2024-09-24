SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü! Haberi alan aileler sinir krizi geçirdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar (22) ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (26), hayatını kaybetti. Ölüm haberini alıp, morg önüne gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları arasında gerginlik çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 15:28 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 15:28
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü! Haberi alan aileler sinir krizi geçirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'nın Aksu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar (22) ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (26), hayatını kaybetti.

KAZA SABAHA KARŞI MEYDANA GELDİ
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Kral Yolu Kundu- Expo yönünde meydana geldi. Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne giderken kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

Kazadan hayatını kaybeden hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (İHA)Kazadan hayatını kaybeden hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (İHA)


Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bidar (İHA)Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bidar (İHA)

Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MORG ÖNÜNDE GERGİNLİK

Ölüm haberini alıp, morg önüne gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesi ile engellendi.

İşlemler sonrası Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.

"YÜKÜMÜ ALDIM GİDİYORUM"
Kızı Hemşire Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazesini teslim alan annesi gözyaşları içerisinde, "Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi. Kızımı bir daha göremeyeceğim onu" sözleriyle feryat etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur ’Savaş’ dedi! İmamoğlu’nun davasından sonra harekete geçecek... Anketlerde Ekrem’den daha fazla oy alıyorum
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti ilk kez konuştu: Oğlumu ihbar ettim
Novakid
Hizbullah’ın en tehlikeli silahı: Almas! Lübnan’a kara saldırısı İsrail’in sonu mu olacak?
O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek
Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!
Türk Telekom
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan | Yeni saldırı dalgasını Herzi Halevy duyurdu
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
Google ve Microsoft’tan Kamala Harris’e şaibeli destek... Elon Musk itiraz etti
Saraçhane’den Mansur Yavaş’a ’teyitli’ operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel’in ABD’de oluşu fırsat mı bilindi?
Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında... 14’üncü kez BM’ye seslenecek: Gündem Gazze!
CİNAYET Mİ İNTİHAR MI? | TikTok fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda dikkat çeken detay! Dilan Polat’ın avukatı sevgilisi çıktı! Ölmeden 5 saat önce...
Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray’da sistem değişiyor
Müge Anlı’da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu
SON DAKİKA