Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü! Haberi alan aileler sinir krizi geçirdi

Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz 'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemler sonrası Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz 'ın cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.

"YÜKÜMÜ ALDIM GİDİYORUM"

Kızı Hemşire Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazesini teslim alan annesi gözyaşları içerisinde, "Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi. Kızımı bir daha göremeyeceğim onu" sözleriyle feryat etti.