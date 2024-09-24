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Adana’da kafa kafaya facia: 1’i bebek 4 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 20:53 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 20:53
Adana’da kafa kafaya facia: 1’i bebek 4 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı (DHA) Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı (DHA)

HATALI SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, akşam saatlerinde Kozan - Feke karayolu Suluhan mevkisinde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABL 866 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 01 CAA 04 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı (İHA) Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı (İHA) Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kazada yaralanan Zeynep A. (1), Cennet A. (31), İsmail Ç.(30) ve Ali S. (34) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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