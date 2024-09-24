İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretimi yapan kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi çevrede paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu. Kimyasal madde fabrikasında yangın! YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Haramidere Beysan Sanayi sitesinde meydana geldi. Dereboyu Caddesi'nde, kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın bodrum katında bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde korkutan yangın! (İHA) YANGIN, KISA SÜREDE TÜM DEPOYU SARDI Yangın kısa sürede büyüyerek tüm depoyu etkisi altına aldı. Bodrum kattan yoğun duman çıkması üzerine çalışanlar ve çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay esnasında fabrikada çalışan tüm işçiler tahliye edilirken, bir çok ilçeden de itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken fabrikada hasar oluştu.