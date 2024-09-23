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Sadece Yozgat'ta yetişiyor! Türkiye'de de tıbbi bitki sınıfına girdi

Yozgat'ın eşsiz doğasında yetişen bu özel bitki, Türkiye genelinde tıbbi bitki sınıfına dahil edilerek şifa kaynağı olarak kabul gördü. Uzmanlar, bitkinin hem sağlık hem de ekonomi açısından büyük faydalar sunduğunu belirtiyor. Yozgat’taki yerel halk tarafından uzun süredir bilinen bu bitki, şimdi daha geniş bir kitleye hitap ediyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 23:04 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 23:04
Sadece Yozgat’ta yetişiyor! Türkiye’de de tıbbi bitki sınıfına girdi

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Yalnızca Yozgat topraklarında yetişen ve yüzyıllardır bölge halkı tarafından kullanılan bu bitki, tıbbi sınıfa dahil edilerek Türkiye genelinde sağlık alanında yeni bir umut oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🍇 "Süper meyve" aronyanın hasadı yapıldı! Türkiye'de de tıbbi bitki sınıfına girdi 🍇

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Gülistan köyünde, tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 1 dekar alana dikimi yapılan ve "süper meyve" olarak bilinen aronya, yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çekiyor.

👩‍🌾 Etkinliğe katılan Şefaatli Kaymakamı Oğuzhan Yazar "Bu çalışma, ilçemizde alternatif tarım ürünlerine yönelmek isteyen çiftçilere örnek olacak. Her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

🌱 İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise "Deneme amacıyla dikilen aronyanın bu yıl hasadını yapıyoruz. Hedefimiz, çiftçilerimize alternatif bir ürün olarak aronyayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak" diye belirtti.

🩺 Aronya, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle Türkiye'de tıbbi bitki sınıfına alındı ve sağlığa faydalarıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda en yetkili ve geniş bilgiye sahip kurumlardan biri Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Bakanlığın web sitesinde bitki yetiştiriciliği, ürünlerin faydaları ve destek programları hakkında kapsamlı bilgi bulunabilir.

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