Sadece Yozgat’ta yetişiyor! Türkiye’de de tıbbi bitki sınıfına girdi

🌱 İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise "Deneme amacıyla dikilen aronyanın bu yıl hasadını yapıyoruz. Hedefimiz, çiftçilerimize alternatif bir ürün olarak aronyayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak" diye belirtti.