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Almanya kanserden bacağını kaybeden kaleciye protez için kampanya başlattı

Almanya’nın UNION futbol takımının 19 yaşındaki kalecisi kemik iliği kanserine yakalandı. Berkin Arslanoğulları’nın (19) hastalığı Almanya’yı duygulandırdı. Şu anda yaklaşık 7 bin kişi, 250.000 Euro’nun üzerinde bağışta bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Almanya kanserden bacağını kaybeden kaleciye protez için kampanya başlattı

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Almanya, sol bacağının kesilmesi gereken Arslanoğulları'nı destekliyor. Düzinelerce Bundesliga profesyoneli bağışta bulundu. Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin (36) ve BVB milli oyuncusu Emre Can (30), facetime aracılığıyla Arslanoğulları ile görüşerek ve kendisini Dortmund'a davet ederek maddi yardımda bulunacaklarını duyurdu. Kaptanlar Christopher Trimmel (37) ve Rani Khedira (30) da Arslanoğulları ile görüştü. Yakın zamanda onu ziyaret edip takıma bağışta bulunmak istediklerini açıkladı. Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin, Union'ın yetenekli oyuncusu Berkin Arslanoğulları'na tedavisi için yardımcı olacağını bildirdi.

BAŞKAN DA EL UZATTI
Kulüp sponsorları iki protezin (gündelik ve spor) masraflarını karşılamak istiyor. UNION Başkanı Dirk Zingler (60) "Berkin hâlâ mücadele ediyor. Ampütasyona rağmen henüz sağlıklı değil. İnsanlar bağış yapmaya devam ederse mutlu olurum" dedi.

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