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Bolu'da sağanak yağış can aldı. Kayganlaşan yolda, takla atan traktör sürücü hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi.

Bolu'da korkunç kaza! Traktör kayganlaşan yolda takla attı: 1 ölü 1 yaralı (İHA)



SAĞANAK SONRASI FECİ KAZA!



Edinilen bilgiye göre, Emre Çiftçi yönetimindeki traktör rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve yanında bulunan yolcu Nezaket Çiftçi yaralandı.



KAZAYI GÖRENLER TELEFONA SARILDI