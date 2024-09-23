14 ile uyarı! 24 Eylül hava durumu raporu yayımlandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin geniş bir kesiminde etkili olacak sağanak yağışlar için 14 ilde sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller arasında Adıyaman, Bolu, Elazığ, Giresun, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı. Uzmanlar, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Fotoğraflar: AA 🌧️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: DİKKAT KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ve birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sinop ve Samsun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sis ve pus hakim olacak.