14 ile uyarı! 24 Eylül hava durumu raporu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin geniş bir kesiminde etkili olacak sağanak yağışlar için 14 ilde sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller arasında Adıyaman, Bolu, Elazığ, Giresun, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı. Uzmanlar, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Fotoğraflar: AA
🌧️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: DİKKAT KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ve birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sinop ve Samsun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sis ve pus hakim olacak.
🔥 Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
💨 Rüzgar: Rüzgar, batıda kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Karadeniz bölgesi ile doğu kesimlerde batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
⚠️ Uyarılar: Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Özellikle Sinop ve Samsun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor, bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.