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14 ile uyarı! 24 Eylül hava durumu raporu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunda 14 il için sarı kodlu alarm verdi. Adıyaman, Bolu, Elazığ, Giresun, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 20:54 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 20:54
14 ile uyarı! 24 Eylül hava durumu raporu yayımlandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin geniş bir kesiminde etkili olacak sağanak yağışlar için 14 ilde sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller arasında Adıyaman, Bolu, Elazığ, Giresun, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı. Uzmanlar, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌧️ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: DİKKAT KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ve birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sinop ve Samsun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sis ve pus hakim olacak.

🔥 Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

💨 Rüzgar: Rüzgar, batıda kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Karadeniz bölgesi ile doğu kesimlerde batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

⚠️ Uyarılar: Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Özellikle Sinop ve Samsun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor, bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

🌍 Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.Ege: Parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, özellikle Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

🌊 Denizlerde Hava

Karadeniz: Fırtınalı, dalga boyu 3 ila 4 metre.

Marmara: Parçalı bulutlu, 1,5 metreye kadar dalga bekleniyor.

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