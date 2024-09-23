Narin Güran’ın katil zanlıları hücrede tek başına

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak 12 kişi tutuklandı. Bunlar arasında amcası Salim Güran ile annesi Yüksel Güran da vardı.

Sanıklar kameralı hücrelere konulup 24 saat izlenmeye başlandı. Hiçbiri avluya çıkarılmadı. Ayrıca gardiyanların yakalarına da ses kayıt cihazı takıldı.

KAMERALI HÜCREDELER

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleştirildi. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi. Soruşturma kapsamında gerek şüpheli, gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi. İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır'a gönderdiği ortaya çıktı.

Boşaltılan evde ikinci kez amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve Nevzat Bahtiyar'a ait olabileceği izlerin incelemesi yapıldı.

Nevzat Bahtiyar hariç tümü aile bireyleri ve akraba olan 12 kişi T2 ve T3 Yüksel Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki özel kameralı odalarda tutuluyor ve birbirleriyle görüşmelerine hiçbir şekilde izin verilmiyor.