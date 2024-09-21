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Antalya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Antalya-Denizli karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’si ayakta tedavi edilirken, 3 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 18:28 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 18:38
Antalya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

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Antalya-Denizli karayolunda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si ayakta tedavi olmak üzere 10 kişi yaralandı.

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Antalya'da yolcu otobüsü devrildi (İHA) Antalya'da yolcu otobüsü devrildi (İHA)

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmurun etkisi ile kontrolden çıkarak devrildi.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi ( İHA) Antalya'da yolcu otobüsü devrildi ( İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan 7'si ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi (İHA)Antalya'da yolcu otobüsü devrildi (İHA)

YOL TEK TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza nedeniyle karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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