Antalya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Antalya-Denizli karayolunda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si ayakta tedavi olmak üzere 10 kişi yaralandı.
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmurun etkisi ile kontrolden çıkarak devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan 7'si ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YOL TEK TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI
Kaza nedeniyle karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.