Bursa’da feci kaza! Önce direğe çarptı sonra alev aldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.