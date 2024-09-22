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Nevzat Bahtiyar'dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran'ın katilini açıkladı! Narin yasak aşkı mı gördü?

Narin Güran cinayetinde merak edilen soru sonunda yanıt buldu. Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevinde dilekçe yazdı. Bahtiyar, vicdan azabı çektiğini söyleyerek, adliyede ifade vermek istediğini bildirdi. Bahtiyar, katilin kim olduğunu itiraf etti. Cinayetin nedenini de açıkladı. Bahtiyar'ın yeni ifadesinin ardından JASAT ekipleri yeniden evine ve ahırına giderek DNA örnekleri aldı. Öte yandan tutuklu bulunan aile bireylerinin dışarıdan haber almasını engellemek için özel önlemler alındığı bildirildi. Narin yasak aşkı mı gördü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 10:26 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 11:03
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Narin yasak aşkı mı gördü?

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İFADE VERMEK İSTEDİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevine yazdığı dilekçe ile vicdan azabı çektiğini söyleyerek, adliyede ifade vermek istediğini bildirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne dün akşam saatlerinde getirilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in cinayetini yürüten savcılar tarafından 4 saat sorgulandı.

Nevzat Bahtiyar son ifadesinde katili açıkladı!

Bahtiyar, daha önce verdiği ifadelere ilişkin, bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne sürerek 21 Ağustos günü yaşananları anlattı.

Narin Güran (DHA)Narin Güran (DHA)

"YÜKSEL İLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU GÖRDÜ"
Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını aktaran Bahtiyar, daha sonra Salim'in de kendisini ağabeyi Arif Güran'ın evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdığını söyledi.

Salim ile Arif Güran'ın evine girdiklerini ileri süren Bahtiyar, şunları söyledi:
"Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi."

Yüksel Güran ve 8 yaşındaki kızı Narin Güran (İHA)Yüksel Güran ve 8 yaşındaki kızı Narin Güran (İHA)

AHIRA CESEDİ BIRAKTIM
Kapı önünde Narin'in terlikleri olduğunu söyleyen Bahtiyar, Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evine doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını dile getirdi.

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdiğini anlatan Bahtiyar, çuvalı bağlamadan, cesedi kendi aracının arka koltuk paspasına bıraktığını ve battaniyeyi de arkadan aracıyla gelen Salim'e verdiğini öne sürdü.

GEREKİRSE CESEDİ PARÇALA
Bahtiyar İfadesinde, "Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi'ne at' dedi" Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım" diye konuştu.

Nevzat Bahtiyar (DHA)Nevzat Bahtiyar (DHA)

OLAYDAN SONRA SELAMLAŞTIK
Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kaldığını söyleyen Bahtiyar, telaşlı olduğu için olay yerinden hemen uzaklaştığını öne sürdü. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmediğini anlatan Bahtiyar, birkaç gün sonra yolda karşılaşınca kendisiyle kaş göz işareti yaparak selamlaştığını söyledi.

Narin'in cansız bedenini bıraktığı yeri Salim'in görüp görmediğini bilmediğini ifade eden Bahtiyar, ancak Eğertutmaz Deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

Salim'in kendisini arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığını görmüş olabileceğini söyleyen Bahtiyar, olayın tamamen bu şekilde yaşandığını Narin'i kesinlikle öldürmediğini, sadece Salim'in cesedi kendisine teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığını öne sürdü.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunma anı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunma anı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Salim GüranSalim Güran

İTİRAFÇININ İFADELERİNİN ARDINDAN JASAT YENİDEN KÖYDE
Gelen son dakika haberine göre, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadesi sonrasında JASAT ekipleri harekete geçti. Bahtiyar'ın evinde ve evin bitişiğindeki ahırda yeniden inceleme yapıldı.

Bahtiyar'ın "Cesedi pencereden ahıra bıraktım" dediği bölge ve boşaltılan evde ikinci kez amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve Nevzat Bahtiyar'a ait olabileceği değerlendirilen parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA örnekleri alındı.

Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı.

KAMERALI ÖZEL ODALARDA GÖRÜŞTÜRÜLMÜYORLAR
Öte yandan tutuklu bulunan aile üyeler özel kameralı odalarda tutuluyor ve birbirleriyle görüştürülmelerine asla izin verilmiyor.

Aynı zamanda köyden ya da akrabalardan herhangi birinin ziyaretine de izin verilmiyor.

Tutuklu aile bireylerinin odalarına sayım ve yemek ihtiyacı için giriş-çıkış yapan infaz koruma memurlarının da yine belirlenen daimi personelden seçildiği ve bunların da dışarıdaki aile bireyleriyle olası bir irtibat kurmaları veya bilgi getirip götürmelerinin de önüne geçmek için mesai saati içinde tümünde ses kaydı alabilen yaka kamerası olduğu öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyorNarin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran'ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor

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