Diyabet ve zayıflama iğnesi Ozempic, Arolat’ın ölümüyle gündeme oturdu

Ozempic, tip 2 diyabet için üretildi. Kilo vermeye de yardımcı olduğu belirtildi! Oprah Winfrey, Stephen Fry, Kelly Clarkson ve Elon Musk'ın kullandığı kaydedildi! Ancak iddiaya göre zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği iğne, kalp krizi başta olmak üzere sayısız hastalığı tetikledi. Devlet, iğnenin Türkiye'de satışına izin vermedi.

DÜNYANIN ZİRVESİ BU İĞNENİN PEŞİNDE

Metin Arolat'ın vefatı, zayıflama iğnesine bağlanırken, gözler moda dünyası ve ünlülerin peşinden koştuğu Ozempic adlı iğneye çevrildi. Ozempic Türkiye'de satışına onay verilmeyen diyabet iğnesi, ancak ayda 12 kiloya kadar verdirdiği için yok satıyor...

NE KADAR KİLO VERDİRİYOR?

Kullananların yüzde 13'ü ilk 1 ayda 1-4 kg arası, yüzde 66'sı ilk ayda 5-7 kg arası, yüzde 17'si ilk 1 ay içerisinde 8-11 kg arası kilo vermiştir. Yüzde 4'ü ise ilk 1 ay içerisinde 12 kg'dan daha fazla kilo veriyor. İğne haftada bir kez yapılıyor.

Bir diyabet ilacı olan Ozempic, ABD'li ünlü şarkıcı Travis Scott'ın şarkıları da dahil, şarkı sözlerinden komedi skeçlerine ve podyum şovlarına Hollywood'u fethetmekle meşgul. Şarkıcı Metin Arolat'ın iğneyle zayıflaması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası, dünyada salgın haline gelen bu diyabet iğnesinin dünya sosyete ve sanat dünyasında ne denli yayıldığını ortaya koydu. İlacın yüksek gelir gruplarında yayılmasının nedeni ise pahalı olması. Haftada bir iğne yapılması gerekiyor, tek iğnenin fiyatı ise 9 bin 500 lira. Bu yasal fiyatı. Sağlık Bakanlığı yasal yollardan satışına izin vermiyor. Karaborsadaki fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor. Travis Scott, bir şarkısında "Ozempic kullanıyor, farklı olmaya çalışıyor" dizelerine yer veriyor. Oprah Winfrey, Stephen Fry, Kelly Clarkson, Elon Musk ve diğer ünlü isimler kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülen bu "sihirli" ilacı kullandığını itiraf eden isimlerden bazıları. Yaklaşık iki yıl önce bu ilacı kullanarak hızlı biçimde kilo verdikleri yönündeki deneyimlerini paylaşan influencerlar, sosyal medyada bu ilacı hızlı bir biçimde popüler hale getirdi. Bugün #ozempic etiketi, Tiktok ve Instagram'da milyonlarca kez tıklanıyor.

OZEMPİC YOK SATIYOR

İğne şeklinde olan bu ilaç artık yalnızca obezite ve diyabetle mücadele edenler tarafından değil, tatil öncesi birkaç kilo vermek isteyenler tarafından kullanılıyor. Hatta ilaca rağbet o kadar arttı ki, ilaca tıbben gereksinim duyan diyabet hastaları ise ilacı bulamaz hale geldi. Ozempic'in üreticisi olan Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, bu sıralarda Avrupa'nın en değerli şirketlerinden biri haline gelmiş durumda.

BERLİN MODA HAFTASINDA TİŞÖRT OLDU

Temmuz ayının başında Berlin Moda Haftası'nda Namilia markasını giyen bir modelin podyuma "I love Ozempic" tişörtüyle çıkması büyük sansasyon yarattı.