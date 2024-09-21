Şatafatı özledi! Cezaevinden tahliye olan Dilan Polat: Nasıl geçineceğim...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat, el konulan lüks otomobilleriyle ilgili konuştu. Polat, "Bize ait olan hiçbir şeyi alamadık. Davalarımız sürüyor. Arabalarımız, şirketlerimiz devletin bünyesinde" dedi. Instagram'a geri dönen Dilan Polat, bir takipçisinin "Acaba size ait olan her şeyi geri alabildiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:







HER ŞEYİMİZİ DEVLET ÇALIŞTIRIYOR



Bize ait olan hiçbir şeyi alamadık. Arabalarımız, şirketlerimiz bizde değil devletin bünyesinde. Devlet çalıştırıyor. Geçimim nasıl olacak bilmiyorum."



Dilan ve Engin Polat çiftine ait 14 otomobil mahkeme kararıyla polisin kullanımına tahsis edilmişti. Otomobiller İstanbul'un birçok semtinde asayiş uygulamalarında görülmüştü.

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