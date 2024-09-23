’Ben boksörüm, hadi insene’ deyip yumruk attı! Mustafa Işıkçeviren hayatını kaybetti

Konya'da yaşayan Mehmet Ali Demirbağ (19), seyir halindeyken Mustafa Işıkçeviren (72), ile yol vermeme nedeniyle tartıştı. Mehmet Ali Demirbağ, aracında inerek Işıkçeviren'in yanına gidip, 'Ben boksörüm, hadi insene' diyerek açık olan camdan tek yumruk attı. Yaşlı adam, aldığı darbeyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Işıkçeviren'i hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alındı. Ne yazik ki 13 günlük yaşam mücadelesinin ardından Mustafa Işıkçeviren, hayatını kaybetti. Demirbağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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